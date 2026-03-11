CASA DOS FAMOSOS

Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Ator que voltou ao reality vive em apartamento alugado em área valorizada da Zona Oeste do Rio

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:51

Babu Santana mora atualmente em apartamento alugado na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução

O retorno de Babu Santana ao BBB 26 colocou o ator novamente no centro das conversas nas redes sociais. Além das discussões sobre o comportamento do brother na casa, a vida fora do reality também passou a despertar curiosidade do público, especialmente sobre onde e como o artista vive atualmente.

Hoje, Babu mora em um apartamento alugado na Barra da Tijuca, um dos bairros mais valorizados da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A região reúne condomínios considerados de alto padrão e concentra imóveis que podem ultrapassar R$ 1,2 milhão, dependendo do tamanho e da localização.

Segundo dados do mercado imobiliário local, apartamentos de dois quartos na Barra da Tijuca podem custar cerca de R$ 560 mil, enquanto unidades maiores, com quatro quartos, chegam a superar a marca de R$ 1,2 milhão. Para quem opta pelo aluguel, os valores partem de aproximadamente R$ 3,8 mil mensais, podendo aumentar conforme a metragem e a infraestrutura do condomínio.

É nesse cenário que Babu Santana vive atualmente ao lado da noiva, Livia Nascimento. O condomínio escolhido pelo ator oferece estrutura completa de lazer e serviços, incluindo piscina, academia, salão de festas, churrasqueira e espaço gourmet, comodidades comuns em empreendimentos valorizados da região.

A situação atual contrasta com um período de dificuldades relatado pelo próprio artista antes de sua primeira passagem pelo reality da TV Globo. Em entrevistas, Babu contou que chegou a receber cachês inferiores a R$ 5 mil mensais como ator, valor que considerava insuficiente para manter suas despesas.