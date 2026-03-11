Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 19:51
O retorno de Babu Santana ao BBB 26 colocou o ator novamente no centro das conversas nas redes sociais. Além das discussões sobre o comportamento do brother na casa, a vida fora do reality também passou a despertar curiosidade do público, especialmente sobre onde e como o artista vive atualmente.
Hoje, Babu mora em um apartamento alugado na Barra da Tijuca, um dos bairros mais valorizados da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A região reúne condomínios considerados de alto padrão e concentra imóveis que podem ultrapassar R$ 1,2 milhão, dependendo do tamanho e da localização.
Segundo dados do mercado imobiliário local, apartamentos de dois quartos na Barra da Tijuca podem custar cerca de R$ 560 mil, enquanto unidades maiores, com quatro quartos, chegam a superar a marca de R$ 1,2 milhão. Para quem opta pelo aluguel, os valores partem de aproximadamente R$ 3,8 mil mensais, podendo aumentar conforme a metragem e a infraestrutura do condomínio.
Babu mora em imóvel milionário
É nesse cenário que Babu Santana vive atualmente ao lado da noiva, Livia Nascimento. O condomínio escolhido pelo ator oferece estrutura completa de lazer e serviços, incluindo piscina, academia, salão de festas, churrasqueira e espaço gourmet, comodidades comuns em empreendimentos valorizados da região.
A situação atual contrasta com um período de dificuldades relatado pelo próprio artista antes de sua primeira passagem pelo reality da TV Globo. Em entrevistas, Babu contou que chegou a receber cachês inferiores a R$ 5 mil mensais como ator, valor que considerava insuficiente para manter suas despesas.
Depois da participação no BBB 20 e da projeção nacional conquistada com o programa, a carreira do artista ganhou novo fôlego. Antes de se mudar para o apartamento na Barra da Tijuca, ele chegou a morar em uma casa na região de Ilha de Guaratiba, também na Zona Oeste do Rio, onde vivia em um imóvel maior, de dois andares, com piscina, escritório e um estúdio de gravação ligado ao seu selo musical, o Paizão Records.