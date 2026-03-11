Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 06:00
O capítulo desta quarta-feira (11) da novela Três Graças promete fortes emoções com o avanço da investigação envolvendo o caso central da trama. A delegada Marisa prende Viviane em flagrante, provocando uma série de reações entre os personagens.
Na delegacia, Zenilda tenta conter Gerluce durante o depoimento relacionado ao caso das Três Graças. Diante da prisão, Zenilda decide tomar uma atitude para tentar reverter a situação e resolve impetrar um habeas corpus em favor de Viviane.
A detenção também provoca um grande conflito familiar. Leonardo acusa o próprio pai, Ferette, de ter armado a prisão da ex-namorada. Revoltado, ele confronta o empresário e afirma que, a partir daquele momento, os dois passam a ser inimigos.
Três Graças: Viviane e Paulinho
Enquanto isso, Ferette toma outra decisão importante e comunica a Luciano que ele assumirá a farmácia da Chacrinha no lugar de Viviane. A mudança indica novos rumos nos negócios da família e pode provocar ainda mais conflitos.
Em outro núcleo da trama, Josefa avisa a Gerluce e Rogério que foi convocada para prestar depoimento sobre o caso que envolve as Três Graças. Já Júnior conta a Joaquim e Misael que acredita que Kasper tenha sido o responsável por enviar Bagdá ao ferro-velho.
A tensão aumenta ainda mais quando Leonardo aparece na delegacia. Irritada com a presença do ex-namorado, Viviane o acusa de ter contribuído para sua prisão, aprofundando o clima de conflito entre os personagens.