Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Capítulo mostra avanço da investigação, tensão na delegacia e novos conflitos entre personagens

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:00

Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças Crédito: Reprodução/Globoplay

O capítulo desta quarta-feira (11) da novela Três Graças promete fortes emoções com o avanço da investigação envolvendo o caso central da trama. A delegada Marisa prende Viviane em flagrante, provocando uma série de reações entre os personagens.

Na delegacia, Zenilda tenta conter Gerluce durante o depoimento relacionado ao caso das Três Graças. Diante da prisão, Zenilda decide tomar uma atitude para tentar reverter a situação e resolve impetrar um habeas corpus em favor de Viviane.

A detenção também provoca um grande conflito familiar. Leonardo acusa o próprio pai, Ferette, de ter armado a prisão da ex-namorada. Revoltado, ele confronta o empresário e afirma que, a partir daquele momento, os dois passam a ser inimigos.

Enquanto isso, Ferette toma outra decisão importante e comunica a Luciano que ele assumirá a farmácia da Chacrinha no lugar de Viviane. A mudança indica novos rumos nos negócios da família e pode provocar ainda mais conflitos.

Em outro núcleo da trama, Josefa avisa a Gerluce e Rogério que foi convocada para prestar depoimento sobre o caso que envolve as Três Graças. Já Júnior conta a Joaquim e Misael que acredita que Kasper tenha sido o responsável por enviar Bagdá ao ferro-velho.