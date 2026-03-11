Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prisão de Viviane, denúncia e confronto familiar agitam Três Graças nesta quarta (11)

Capítulo  mostra avanço da investigação, tensão na delegacia e novos conflitos entre personagens

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:00

Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças Crédito: Reprodução/Globoplay

O capítulo desta quarta-feira (11) da novela Três Graças promete fortes emoções com o avanço da investigação envolvendo o caso central da trama. A delegada Marisa prende Viviane em flagrante, provocando uma série de reações entre os personagens.

Na delegacia, Zenilda tenta conter Gerluce durante o depoimento relacionado ao caso das Três Graças. Diante da prisão, Zenilda decide tomar uma atitude para tentar reverter a situação e resolve impetrar um habeas corpus em favor de Viviane.

A detenção também provoca um grande conflito familiar. Leonardo acusa o próprio pai, Ferette, de ter armado a prisão da ex-namorada. Revoltado, ele confronta o empresário e afirma que, a partir daquele momento, os dois passam a ser inimigos.

Três Graças: Viviane e Paulinho

Viviane, amiga inseparável de Gerluce desde a juventude, é marcada pelo humor sagaz, pela lealdade e pela sensibilidade. por Divulgação
tem como estagiária uma jovem apelidada de Juquinha (Gabriela Medvedovisky) por Divulgação
Homem honesto e íntegro, Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é um investigador da polícia em Três Graças por Divulgação
Viviane Martins, vivida por Gabriela Loran, é uma farmacêutica trans carismática e batalhadora, querida na comunidade e fundamental na trajetória de Gerluce (Sophie Charlotte). por Divulgação
1 de 4
Viviane, amiga inseparável de Gerluce desde a juventude, é marcada pelo humor sagaz, pela lealdade e pela sensibilidade. por Divulgação

Enquanto isso, Ferette toma outra decisão importante e comunica a Luciano que ele assumirá a farmácia da Chacrinha no lugar de Viviane. A mudança indica novos rumos nos negócios da família e pode provocar ainda mais conflitos.

Em outro núcleo da trama, Josefa avisa a Gerluce e Rogério que foi convocada para prestar depoimento sobre o caso que envolve as Três Graças. Já Júnior conta a Joaquim e Misael que acredita que Kasper tenha sido o responsável por enviar Bagdá ao ferro-velho.

A tensão aumenta ainda mais quando Leonardo aparece na delegacia. Irritada com a presença do ex-namorado, Viviane o acusa de ter contribuído para sua prisão, aprofundando o clima de conflito entre os personagens.

Leia mais

Imagem - Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo

Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo

Imagem - Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

Imagem - Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)

Tags:

Novela Três Graças

Mais recentes

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja
Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
03

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
04

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental