Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 20:20
Se você tem se sentido drenado ou com a mente "cheia" demais nos últimos dias, respire fundo. O movimento celeste de hoje, 11 de março, é um convite ao recolhimento. A Lua Minguante em Sagitário funciona como um filtro para a nossa psique. Ela retira o ruído, as dúvidas e as preocupações excessivas para deixar apenas a essência. É um dia de revelações silenciosas, onde as respostas que você tanto buscou podem surgir em um momento de quietude.
Para os nativos de Áries, Sagitário e Capricórnio, a queda na vitalidade física é um sinal claro: o corpo pede uma pausa para a alma falar. O ariano precisa de meditação; o sagitariano, de autocrítica; e o capricorniano, de silêncio absoluto. Não lute contra essa vontade de ficar no seu canto. É nesse estado de introspecção que o alívio chega e os nós mentais começam a se desatar sozinhos.
A saúde hoje está diretamente ligada ao que você deixa de consumir, e não falamos só de comida. Faça um jejum de informações, saia de grupos de discussão inúteis e evite pessoas tóxicas. O sistema digestivo e o fígado podem estar mais sensíveis, refletindo as emoções que você ainda não "digeriu". Prefira alimentos leves e rituais que tragam conforto, como um banho de ervas ou uma leitura inspiradora antes de dormir.
Aproveite a dica da Lua e "limpe a sua flecha". Sagitário simboliza o arqueiro que mira no alvo, mas na fase Minguante, o trabalho é afiar a ponta e descartar as flechas tortas. Ao final do dia, você sentirá uma leveza renovada, como se um peso tivesse sido retirado dos seus ombros. O universo não quer que você sofra; ele apenas quer que você caminhe com menos bagagem. Acalme o coração: o alívio que você precisava já está a caminho.