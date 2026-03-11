ASTROLOGIA

Tarot aponta 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta quarta (11)

Leitura das cartas indica energia de prosperidade e oportunidades financeiras para alguns signos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta quarta-feira, 11 de março, indica uma energia de oportunidades e surpresas positivas no campo financeiro. Segundo especialistas em tarot, a presença de cartas associadas à prosperidade, como Ás de Ouros, Roda da Fortuna e Dez de Ouros, aponta que alguns signos podem viver momentos de ganhos inesperados ou boas notícias relacionadas ao dinheiro.

Entre os signos mais favorecidos pela energia do dia está Touro. Regido por Vênus, o signo aparece fortemente ligado à carta Ás de Ouros, que simboliza novas oportunidades financeiras, propostas de trabalho ou até a chegada de dinheiro que não estava previsto.

Outro signo destacado na leitura é Leão. Com a influência da Roda da Fortuna, os leoninos podem viver uma reviravolta positiva, especialmente em assuntos ligados à carreira e reconhecimento profissional. O tarot indica que uma oportunidade inesperada pode surgir ao longo do dia.

Tarot 1 de 24

Já Capricórnio aparece associado ao Dez de Ouros, carta tradicionalmente ligada à estabilidade e prosperidade material. Para os capricornianos, o momento pode trazer recompensas por esforços recentes, bônus, pagamentos atrasados ou resultados positivos de investimentos.

Especialistas lembram que o tarot não prevê acontecimentos com exatidão, mas aponta tendências energéticas. Isso significa que as oportunidades podem surgir de diferentes formas, desde um ganho financeiro até uma proposta que representa crescimento no longo prazo.