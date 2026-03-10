POLÊMICA

Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo

Ster Beatriz fez desabafo após publicação da mãe no Dia da Mulher e revelou conflitos familiares

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:40

Ster Beatriz, irmã de Sthe Matos, fez desabafo nas redes após polêmica familiar Crédito: Reprodução

A influenciadora Ster Beatriz usou as redes sociais para fazer um desabafo público e acusar a mãe de rejeição familiar. A jovem afirmou que sempre se sentiu deixada de lado dentro da família e decidiu falar sobre o assunto após uma publicação feita por Andreia Ribeiro no Dia da Mulher.

A polêmica começou depois que Andreia compartilhou um carrossel de fotos com mulheres da família nas redes sociais. Seguidores notaram que Ster Beatriz não apareceu nas imagens e passaram a questionar a ausência da jovem nos comentários da postagem.

Após a repercussão, Andreia repostou um comentário de um seguidor afirmando que a filha “sempre deixa claro que não quer estar presente” e escreveu: “Resumiu tudo”. A atitude gerou ainda mais comentários e levou Ster Beatriz a se manifestar publicamente sobre a relação com a mãe.

Nos stories, a irmã de Sthe Matos afirmou que evitava falar sobre a situação, mas decidiu quebrar o silêncio após o episódio. Segundo ela, a relação familiar sempre foi marcada por conflitos e sentimentos de rejeição.

Durante o desabafo, Ster Beatriz também fez uma acusação que repercutiu entre os seguidores. A jovem afirmou que, em determinado momento, a mãe teria dito que seu filho não era considerado neto. “Por que você não conta que falou que meu filho não era seu neto? Que seus filhos você conhece e que o meu não era seu neto?”, disse.

