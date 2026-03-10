Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-babá dos filhos de Virginia denuncia abuso contra filha de 9 anos e faz forte desabafo

Conhecida como “Tia Vil”, Vilmeci Passarinho revelou caso envolvendo a filha de 9 anos e pediu atenção às falas das crianças

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:35

Vilmeci Passarinho, conhecida como Tia Vil, trabalhou por quase cinco anos com os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe
Tia Vil trabalhou por quase cinco anos com os filhos de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

A ex-babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Vilmeci Passarinho, usou as redes sociais para fazer um desabafo após denunciar um caso de abuso infantil envolvendo sua própria filha, de 9 anos. Conhecida na internet como “Tia Vil”, a profissional afirmou que decidiu tornar a situação pública para alertar outras famílias sobre a importância de ouvir as crianças.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Vilmeci explicou que procurou as autoridades após escutar o relato da filha. Sem revelar nomes ou detalhes para não comprometer as investigações, ela disse que a decisão de denunciar foi motivada pela necessidade de proteger a menina e conscientizar outras pessoas. “Hoje eu não venho aqui como a Tia Vil que vocês conhecem, venho como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha”, afirmou.

No relato, a ex-babá destacou que o caso já está sendo acompanhado pelas autoridades e reforçou a importância de levar a sério as falas das crianças. Segundo ela, falar sobre o assunto é doloroso, mas necessário para evitar que outras situações semelhantes continuem acontecendo.

Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro

Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
1 de 20
Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram

Vilmeci Passarinho também anunciou que encerrou seu ciclo profissional na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe após quase cinco anos de trabalho. Durante esse período, ela cuidou dos três filhos do casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ao falar sobre a despedida, a profissional agradeceu à família pela convivência ao longo dos anos. Ela destacou o carinho e o respeito recebidos durante o período em que acompanhou o crescimento das crianças.

A publicação recebeu diversas mensagens de apoio, inclusive de pessoas próximas à família de Virginia Fonseca. Entre elas, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, que demonstrou solidariedade à situação enfrentada por Vilmeci e sua filha.

Leia mais

Imagem - Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Imagem - Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Imagem - Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Tags:

zé Felipe Virginia Fonseca Famosos Babá

Mais recentes

Imagem - Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo

Irmã de Sthe Matos quebra silêncio sobre relação com a mãe e faz desabafo
Imagem - Quem é Vilmeci Passarinho, ex-babá dos filhos de Virginia que denunciou abuso infantil contra a própria filha

Quem é Vilmeci Passarinho, ex-babá dos filhos de Virginia que denunciou abuso infantil contra a própria filha
Imagem - Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
01

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador
02

Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
03

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado
04

A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado