Ex-babá dos filhos de Virginia denuncia abuso contra filha de 9 anos e faz forte desabafo

Conhecida como “Tia Vil”, Vilmeci Passarinho revelou caso envolvendo a filha de 9 anos e pediu atenção às falas das crianças

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:35

Tia Vil trabalhou por quase cinco anos com os filhos de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

A ex-babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Vilmeci Passarinho, usou as redes sociais para fazer um desabafo após denunciar um caso de abuso infantil envolvendo sua própria filha, de 9 anos. Conhecida na internet como “Tia Vil”, a profissional afirmou que decidiu tornar a situação pública para alertar outras famílias sobre a importância de ouvir as crianças.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Vilmeci explicou que procurou as autoridades após escutar o relato da filha. Sem revelar nomes ou detalhes para não comprometer as investigações, ela disse que a decisão de denunciar foi motivada pela necessidade de proteger a menina e conscientizar outras pessoas. “Hoje eu não venho aqui como a Tia Vil que vocês conhecem, venho como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha”, afirmou.

No relato, a ex-babá destacou que o caso já está sendo acompanhado pelas autoridades e reforçou a importância de levar a sério as falas das crianças. Segundo ela, falar sobre o assunto é doloroso, mas necessário para evitar que outras situações semelhantes continuem acontecendo.

Vilmeci Passarinho também anunciou que encerrou seu ciclo profissional na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe após quase cinco anos de trabalho. Durante esse período, ela cuidou dos três filhos do casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ao falar sobre a despedida, a profissional agradeceu à família pela convivência ao longo dos anos. Ela destacou o carinho e o respeito recebidos durante o período em que acompanhou o crescimento das crianças.