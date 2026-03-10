Ex-babá dos filhos de Virginia denuncia abuso contra filha de 9 anos e faz forte desabafo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de março de 2026 às 18:35
A ex-babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Vilmeci Passarinho, usou as redes sociais para fazer um desabafo após denunciar um caso de abuso infantil envolvendo sua própria filha, de 9 anos. Conhecida na internet como “Tia Vil”, a profissional afirmou que decidiu tornar a situação pública para alertar outras famílias sobre a importância de ouvir as crianças.
Em um vídeo publicado em seu perfil, Vilmeci explicou que procurou as autoridades após escutar o relato da filha. Sem revelar nomes ou detalhes para não comprometer as investigações, ela disse que a decisão de denunciar foi motivada pela necessidade de proteger a menina e conscientizar outras pessoas. “Hoje eu não venho aqui como a Tia Vil que vocês conhecem, venho como uma mãe que precisou denunciar para proteger a própria filha”, afirmou.
No relato, a ex-babá destacou que o caso já está sendo acompanhado pelas autoridades e reforçou a importância de levar a sério as falas das crianças. Segundo ela, falar sobre o assunto é doloroso, mas necessário para evitar que outras situações semelhantes continuem acontecendo.
Vilmeci Passarinho também anunciou que encerrou seu ciclo profissional na casa de Virginia Fonseca e Zé Felipe após quase cinco anos de trabalho. Durante esse período, ela cuidou dos três filhos do casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Ao falar sobre a despedida, a profissional agradeceu à família pela convivência ao longo dos anos. Ela destacou o carinho e o respeito recebidos durante o período em que acompanhou o crescimento das crianças.
A publicação recebeu diversas mensagens de apoio, inclusive de pessoas próximas à família de Virginia Fonseca. Entre elas, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, que demonstrou solidariedade à situação enfrentada por Vilmeci e sua filha.