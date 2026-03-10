Acesse sua conta
Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Campeão da 3ª temporada do reality culinário comanda restaurante japonês badalado em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:00

Tatá Sushi, restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef, tem pratos japoneses e ticket médio de R$ 150
Tatá Sushi, restaurante de Leo Young, tem pratos japoneses e ticket médio de R$ 150 Crédito: Reprodução

O chef Leo Young, vencedor da 3ª temporada do MasterChef Brasil, transformou a vitória no reality em uma carreira consolidada na gastronomia. Hoje ele está à frente do TATÁ Sushi, restaurante japonês contemporâneo que se tornou um dos endereços conhecidos da culinária oriental em São Paulo.

Fundado em 2016, o restaurante tem atualmente duas unidades na capital paulista, localizadas nos bairros Itaim Bibi e Pinheiros. A casa combina sushi bar, salão e áreas externas, com um ambiente moderno inspirado na estética japonesa, iluminação suave e elementos como lanternas orientais e bambus na decoração.

O TATÁ Sushi aposta em uma proposta de culinária japonesa contemporânea, unindo técnicas tradicionais com apresentações modernas. Os clientes podem escolher entre sentar no sushi bar, acompanhando o preparo dos pratos, ou nas mesas do salão.

A experiência inclui também drinks autorais, assinados pelo mixologista Marcelo Serrano, com combinações que exploram ingredientes orientais e frutas.

Entre os espaços da unidade mais recente, em Pinheiros, estão bar, sushibar, salão e área externa, ampliando o conceito de restaurante para diferentes tipos de experiência gastronômica.

O que comer no restaurante

No cardápio, o destaque fica para sushis, sashimis e combinados especiais, além de pratos quentes e opções mais modernas da culinária japonesa.

Entre as sugestões mais comentadas pelos clientes estão:

Nasu no Missô (berinjela japonesa com molho missô)

Pratos do TATÁ Sushi de Leo Young

Pratos do TATÁ Sushi de Leo Young por Reprodução

Tartar de salmão

Dyo de salmão recheado com camarão

Combinados especiais de sushi e sashimi

Temakis variados

A casa também oferece poke, ceviches, yakisoba e sobremesas, além de uma carta de drinks e bebidas que acompanha a proposta contemporânea do restaurante.

Quanto custa comer no TATÁ Sushi

O restaurante é considerado um endereço de preço intermediário a alto dentro da cena gastronômica japonesa de São Paulo.

Ticket médio: cerca de R$ 150 por pessoa

Há também opções de almoço executivo, que costumam ser mais acessíveis durante a semana.

O restaurante costuma receber avaliações positivas de clientes, especialmente pela experiência no sushi bar e pelo atendimento da equipe. Em avaliações públicas, frequentadores destacam a qualidade dos peixes e o cuidado na apresentação dos pratos, além da variedade do menu.

Leo Young

Leo Young por Reprodução/Instagram

A casa também aparece em listas de restaurantes japoneses recomendados em São Paulo, reforçando a reputação construída pelo chef Leo Young após a participação no reality.

A trajetória de Leo Young no MasterChef

Leo Young ganhou projeção nacional ao vencer a terceira temporada do MasterChef Brasil, exibida pela Band. Durante o programa, ele chamou atenção dos jurados pela técnica, precisão e criatividade na cozinha.

Após conquistar o título, o chef passou a investir na carreira profissional e consolidou sua presença na gastronomia paulista com o Tatá Sushi, que rapidamente se tornou seu principal projeto.

Hoje, o restaurante representa a combinação entre a formação culinária adquirida ao longo da carreira e a visibilidade conquistada no reality, atraindo tanto fãs do programa quanto amantes da culinária japonesa em São Paulo.

