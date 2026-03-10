GASTRONOMIA

Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Campeão da 3ª temporada do reality culinário comanda restaurante japonês badalado em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:00

Tatá Sushi, restaurante de Leo Young, tem pratos japoneses e ticket médio de R$ 150 Crédito: Reprodução

O chef Leo Young, vencedor da 3ª temporada do MasterChef Brasil, transformou a vitória no reality em uma carreira consolidada na gastronomia. Hoje ele está à frente do TATÁ Sushi, restaurante japonês contemporâneo que se tornou um dos endereços conhecidos da culinária oriental em São Paulo.

Fundado em 2016, o restaurante tem atualmente duas unidades na capital paulista, localizadas nos bairros Itaim Bibi e Pinheiros. A casa combina sushi bar, salão e áreas externas, com um ambiente moderno inspirado na estética japonesa, iluminação suave e elementos como lanternas orientais e bambus na decoração.

O TATÁ Sushi aposta em uma proposta de culinária japonesa contemporânea, unindo técnicas tradicionais com apresentações modernas. Os clientes podem escolher entre sentar no sushi bar, acompanhando o preparo dos pratos, ou nas mesas do salão.

A experiência inclui também drinks autorais, assinados pelo mixologista Marcelo Serrano, com combinações que exploram ingredientes orientais e frutas.

Entre os espaços da unidade mais recente, em Pinheiros, estão bar, sushibar, salão e área externa, ampliando o conceito de restaurante para diferentes tipos de experiência gastronômica.

O que comer no restaurante

No cardápio, o destaque fica para sushis, sashimis e combinados especiais, além de pratos quentes e opções mais modernas da culinária japonesa.

Entre as sugestões mais comentadas pelos clientes estão:

Nasu no Missô (berinjela japonesa com molho missô)

Pratos do TATÁ Sushi de Leo Young 1 de 11

Tartar de salmão

Dyo de salmão recheado com camarão

Combinados especiais de sushi e sashimi

Temakis variados

A casa também oferece poke, ceviches, yakisoba e sobremesas, além de uma carta de drinks e bebidas que acompanha a proposta contemporânea do restaurante.

Quanto custa comer no TATÁ Sushi

O restaurante é considerado um endereço de preço intermediário a alto dentro da cena gastronômica japonesa de São Paulo.

Ticket médio: cerca de R$ 150 por pessoa

Há também opções de almoço executivo, que costumam ser mais acessíveis durante a semana.

O restaurante costuma receber avaliações positivas de clientes, especialmente pela experiência no sushi bar e pelo atendimento da equipe. Em avaliações públicas, frequentadores destacam a qualidade dos peixes e o cuidado na apresentação dos pratos, além da variedade do menu.

Leo Young 1 de 6

A casa também aparece em listas de restaurantes japoneses recomendados em São Paulo, reforçando a reputação construída pelo chef Leo Young após a participação no reality.

A trajetória de Leo Young no MasterChef

Leo Young ganhou projeção nacional ao vencer a terceira temporada do MasterChef Brasil, exibida pela Band. Durante o programa, ele chamou atenção dos jurados pela técnica, precisão e criatividade na cozinha.

Após conquistar o título, o chef passou a investir na carreira profissional e consolidou sua presença na gastronomia paulista com o Tatá Sushi, que rapidamente se tornou seu principal projeto.