Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de março de 2026 às 09:00
O chef Leo Young, vencedor da 3ª temporada do MasterChef Brasil, transformou a vitória no reality em uma carreira consolidada na gastronomia. Hoje ele está à frente do TATÁ Sushi, restaurante japonês contemporâneo que se tornou um dos endereços conhecidos da culinária oriental em São Paulo.
Fundado em 2016, o restaurante tem atualmente duas unidades na capital paulista, localizadas nos bairros Itaim Bibi e Pinheiros. A casa combina sushi bar, salão e áreas externas, com um ambiente moderno inspirado na estética japonesa, iluminação suave e elementos como lanternas orientais e bambus na decoração.
O TATÁ Sushi aposta em uma proposta de culinária japonesa contemporânea, unindo técnicas tradicionais com apresentações modernas. Os clientes podem escolher entre sentar no sushi bar, acompanhando o preparo dos pratos, ou nas mesas do salão.
A experiência inclui também drinks autorais, assinados pelo mixologista Marcelo Serrano, com combinações que exploram ingredientes orientais e frutas.
Entre os espaços da unidade mais recente, em Pinheiros, estão bar, sushibar, salão e área externa, ampliando o conceito de restaurante para diferentes tipos de experiência gastronômica.
No cardápio, o destaque fica para sushis, sashimis e combinados especiais, além de pratos quentes e opções mais modernas da culinária japonesa.
Entre as sugestões mais comentadas pelos clientes estão:
Nasu no Missô (berinjela japonesa com molho missô)
Pratos do TATÁ Sushi de Leo Young
Tartar de salmão
Dyo de salmão recheado com camarão
Combinados especiais de sushi e sashimi
Temakis variados
A casa também oferece poke, ceviches, yakisoba e sobremesas, além de uma carta de drinks e bebidas que acompanha a proposta contemporânea do restaurante.
O restaurante é considerado um endereço de preço intermediário a alto dentro da cena gastronômica japonesa de São Paulo.
Ticket médio: cerca de R$ 150 por pessoa
Há também opções de almoço executivo, que costumam ser mais acessíveis durante a semana.
O restaurante costuma receber avaliações positivas de clientes, especialmente pela experiência no sushi bar e pelo atendimento da equipe. Em avaliações públicas, frequentadores destacam a qualidade dos peixes e o cuidado na apresentação dos pratos, além da variedade do menu.
Leo Young
A casa também aparece em listas de restaurantes japoneses recomendados em São Paulo, reforçando a reputação construída pelo chef Leo Young após a participação no reality.
Leo Young ganhou projeção nacional ao vencer a terceira temporada do MasterChef Brasil, exibida pela Band. Durante o programa, ele chamou atenção dos jurados pela técnica, precisão e criatividade na cozinha.
Após conquistar o título, o chef passou a investir na carreira profissional e consolidou sua presença na gastronomia paulista com o Tatá Sushi, que rapidamente se tornou seu principal projeto.
Hoje, o restaurante representa a combinação entre a formação culinária adquirida ao longo da carreira e a visibilidade conquistada no reality, atraindo tanto fãs do programa quanto amantes da culinária japonesa em São Paulo.