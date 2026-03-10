Acesse sua conta
Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

Tarot revela a carta que rege cada signo nesta terça (10) e aponta mudanças no amor, trabalho e destino

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta terça-feira (10) traz movimentos importantes no campo emocional, profissional e espiritual, segundo especialistas em tarot e astrologia energética. A leitura simbólica das cartas indica um dia marcado por decisões, revelações e oportunidades inesperadas para muitos signos do zodíaco.

Tarólogos apontam que o momento favorece clareza mental, mudanças de postura e reavaliação de relações, especialmente para quem vinha enfrentando dúvidas nas últimas semanas.

Áries - Carta: O Imperador

Hoje pede liderança e atitude. Especialistas em tarot indicam que arianos podem assumir o controle de uma situação que estava indefinida, especialmente no trabalho. É um dia para agir com firmeza, mas sem arrogância.

Touro - Carta: A Estrela

A energia é de esperança e renovação. A carta aponta momentos de tranquilidade emocional e possibilidade de reconciliações. Projetos que estavam parados podem ganhar nova luz.

Gêmeos - Carta: O Mago

Comunicação e criatividade estão em alta. O tarot indica que geminianos terão facilidade para resolver problemas e convencer pessoas. O dia favorece negociações e novos começos.

Câncer - Carta: A Lua

A carta alerta para emoções intensas e possíveis confusões. Especialistas recomendam cautela com decisões impulsivas. Ouça mais a intuição antes de agir.

Leão - Carta: O Sol

Um dos arcanos mais positivos do tarot rege o dia leonino. A carta indica reconhecimento, alegria e boas notícias. Projetos pessoais podem ganhar destaque.

Virgem - Carta: A Justiça

O tarot sugere decisões importantes e possíveis acertos de contas. Virginianos podem enfrentar situações que exigem equilíbrio e racionalidade. A verdade tende a aparecer.

Libra - Carta: Os Amantes

Relacionamentos e escolhas ganham destaque. A carta pode indicar decisões afetivas ou alianças importantes no trabalho. Escutar o coração será essencial.

Escorpião - Carta: A Morte

Apesar do nome assustar, a carta simboliza transformação. Especialistas apontam encerramento de ciclos e início de uma nova fase. Algo precisa ser deixado para trás.

Sagitário - Carta: A Roda da Fortuna

Mudanças inesperadas podem marcar o dia. A carta sugere sorte e reviravoltas positivas, especialmente em assuntos financeiros ou profissionais.

Capricórnio - Carta: O Diabo

O tarot alerta para excessos ou situações de dependência emocional. Especialistas recomendam cuidado com atitudes impulsivas e relações tóxicas.

Aquário - Carta: O Louco

Momento favorável para arriscar e experimentar algo novo. A carta indica liberdade, novas ideias e oportunidades inesperadas.

Peixes - Carta: A Sacerdotisa

Intuição em alta. O tarot aponta que piscianos podem receber sinais importantes ou perceber verdades ocultas. É um dia de reflexão e percepção espiritual.

Tags:

Signos Tarot

