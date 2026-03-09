Apoline anuncia fim do casamento após descobrir nova traição e desabafa nas redes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 19:25
A influenciadora Apoline anunciou o fim do casamento nesta segunda-feira (9), após descobrir uma nova traição do marido, Vitor Andrade. O desabafo foi feito por meio de um story publicado nas redes sociais, no qual ela afirmou que decidiu encerrar definitivamente o relacionamento depois de enfrentar mais um episódio de infidelidade.
Segundo Apoline, a descoberta recente foi o ponto final de uma relação marcada por crises e idas e vindas. A influenciadora não entrou em detalhes sobre o novo caso, mas deixou claro que não pretende continuar o casamento após a nova decepção.
A revelação trouxe novamente à tona a primeira grande polêmica pública do casal, que ganhou repercussão nacional em dezembro de 2024. Na época, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando Apoline em um momento de forte emoção após descobrir que havia sido traída.
Apoline
Nas imagens, que circularam amplamente na internet, a influenciadora aparece confrontando Vitor Andrade dentro da casa onde ele estava depois de encontrá-lo na cama com outro homem. Em meio à discussão, Apoline chegou a tentar atingir o então companheiro com uma vassoura.
Após a repercussão, a influenciadora se pronunciou nas redes sociais e explicou que a reação aconteceu em meio a um turbilhão de sentimentos. Na ocasião, ela afirmou que ainda nutria esperança de reatar o casamento, que durou cerca de cinco anos.
“Vivi cinco anos da minha vida ao lado dele, fiz de tudo. É horrível, mas me humilhei ao pedir para voltar, e ele me dava esperanças”, afirmou na época.
Vitor Andrade
Apoline também revelou que enfrentava dependência emocional no relacionamento, o que tornou o episódio ainda mais doloroso. Ela disse que se sentiu profundamente ferida ao descobrir a traição e afirmou que sua reação foi consequência da dor acumulada.
Mesmo após o escândalo e a forte repercussão nas redes sociais, os dois chegaram a tentar uma reconciliação, o que surpreendeu parte dos seguidores. Durante um período, o casal voltou a aparecer junto em publicações nas redes sociais, dando sinais de que a relação havia sido retomada.
Conhecida por seus vídeos de humor e pela semelhança com a cantora Anitta, Apoline se tornou uma das criadoras de conteúdo populares nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores. A influenciadora também costuma compartilhar aspectos da vida pessoal com o público.
Nos últimos anos, ela também passou a falar abertamente sobre sua transição de gênero, revelando que iniciou o processo de mudança de nome e procedimentos estéticos para alinhar sua identidade. Considerada afilhada artística do influenciador Carlinhos Maia, Apoline ganhou visibilidade nacional por seus vídeos e pela presença constante nas redes sociais.