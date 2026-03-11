RELIGIÃO

Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

Práticas ligadas ao jejum, oração e reflexão ajudam fiéis a viver o tempo quaresmal com mais consciência

Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:33

[Edicase]A Quaresma é um período de reflexão e penitência (Imagem: Sumandaq | Shutterstock) Crédito: Imagem: Sumandaq | Shutterstock

A Quaresma é um período tradicional de reflexão e conversão para os cristãos. Iniciado após o Carnaval e que segue até a Semana Santa, o tempo litúrgico convida os fiéis a rever hábitos, fortalecer a espiritualidade e praticar gestos concretos de mudança.

Mais do que abrir mão de alimentos específicos, a penitência é vista pela Igreja como um exercício de disciplina interior. A proposta é reconhecer fragilidades, reorganizar prioridades e buscar uma vida espiritual mais equilibrada.

Tradicionalmente, três práticas são apontadas como pilares da Quaresma: jejum, esmola e oração. Cada uma delas representa uma forma diferente de transformação pessoal.

O jejum está ligado ao controle dos desejos e à disciplina do corpo. A esmola lembra a importância da solidariedade e da partilha com quem precisa. Já a oração fortalece a conexão espiritual e estimula momentos de silêncio e reflexão.

Dentro desse contexto, algumas atitudes simples podem ajudar quem deseja viver a Quaresma de forma mais profunda.

Reduzir o uso de redes sociais

Estabelecer períodos do dia sem acesso a redes sociais ou aplicativos de entretenimento pode ajudar a criar mais espaço para reflexão, silêncio e oração.

Abrir mão de algum conforto

Pequenos sacrifícios cotidianos, como acordar alguns minutos mais cedo para rezar ou dedicar um tempo maior à meditação, podem ser uma forma de disciplina espiritual.

Evitar alimentos ou hábitos que geram apego

Deixar temporariamente algum alimento ou bebida que costuma fazer parte da rotina pode ser um exercício de autocontrole durante a Quaresma.

Participar mais da vida religiosa

Frequentar missas ou celebrações com maior regularidade durante o período quaresmal é uma forma de fortalecer a espiritualidade.

Reservar tempo para leitura espiritual

A leitura de textos religiosos ou reflexões pode ajudar a aprofundar o sentido do período e estimular a introspecção.

Praticar o silêncio

Evitar reclamações, críticas e discussões desnecessárias pode ser um exercício de autocontrole e de convivência mais equilibrada.

Ajudar quem precisa

Gestos de solidariedade, doações ou apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade também fazem parte do espírito da Quaresma.