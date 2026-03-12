Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de março de 2026 às 06:20
O bloqueio inesperado de uma conta bancária pode causar preocupação e transtornos para clientes que dependem do dinheiro para despesas do dia a dia - situação que pode gerar ainda mais insegurança quando ocorre em bancos digitais, onde todo o atendimento é feito de forma online. Usuários dessas instituições, como o Nubank, que enfrentam esse tipo de problema podem adotar algumas medidas para tentar recuperar o acesso aos valores.
Segundo o advogado Leonardo Sousa, especialista em conflitos contra instituições financeiras, é importante agir rapidamente, buscar explicações formais do banco e registrar a ocorrência em canais oficiais caso o problema não seja resolvido. Veja o passo a passo abaixo:
Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?
Em nota, o Nubank informou que "não comenta casos específicos por respeito à privacidade e ao sigilo bancário e atua de forma rigorosa para proteger seus clientes e a integridade do ambiente financeiro, com mecanismos de monitoramento e alertas alinhados à legislação e à regulação vigentes". O banco também informou que "quando há indícios de uso indevido da conta ou movimentações incompatíveis com o perfil do cliente, podem ser adotadas medidas de segurança, como bloqueios preventivos, focadas na mitigação de riscos". A instituição acrescentou que "aprimora continuamente seus processos de segurança e mantém seus canais de atendimento abertos e à disposição de todos os clientes".