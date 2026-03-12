Acesse sua conta
Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Advogado dá passo a passo aos clientes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:20

Nubank
Nubank Crédito: Shutterstock

O bloqueio inesperado de uma conta bancária pode causar preocupação e transtornos para clientes que dependem do dinheiro para despesas do dia a dia - situação que pode gerar ainda mais insegurança quando ocorre em bancos digitais, onde todo o atendimento é feito de forma online. Usuários dessas instituições, como o Nubank, que enfrentam esse tipo de problema podem adotar algumas medidas para tentar recuperar o acesso aos valores.

Segundo o advogado Leonardo Sousa, especialista em conflitos contra instituições financeiras, é importante agir rapidamente, buscar explicações formais do banco e registrar a ocorrência em canais oficiais caso o problema não seja resolvido. Veja o passo a passo abaixo: 

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Entre em contato com o bancoA primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução
Solicite o DEDCaso haja saldo retido por suspeita de dívida ou irregularidade, peça o Documento Evolutivo da Dívida (DED), que detalha a origem e a movimentação dos valores bloqueados. por Divulgação / Reprodução
Registre reclamação em órgãos oficiaisSe o problema persistir, registre uma reclamação no Banco Central do Brasil e na plataforma Consumidor.gov.br, relatando o bloqueio indevido e solicitando acesso ao dinheiro. por Divulgação / Reprodução
Guarde provas do atendimentoSalve prints de conversas, protocolos e e-mails enviados pelo banco. Esses registros podem servir como prova caso seja necessário tomar outras medidas. por Divulgação / Reprodução
Procure orientação jurídicaCaso a situação não seja resolvida, o especialista recomenda procurar um advogado especializado em direito bancário, que poderá avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial para solicitar a liberação dos valores e eventual indenização por danos morais. por Divulgação / Reprodução
1 de 5
Entre em contato com o bancoA primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução

Em nota, o Nubank informou que "não comenta casos específicos por respeito à privacidade e ao sigilo bancário e atua de forma rigorosa para proteger seus clientes e a integridade do ambiente financeiro, com mecanismos de monitoramento e alertas alinhados à legislação e à regulação vigentes". O banco também informou que "quando há indícios de uso indevido da conta ou movimentações incompatíveis com o perfil do cliente, podem ser adotadas medidas de segurança, como bloqueios preventivos, focadas na mitigação de riscos". A instituição acrescentou que "aprimora continuamente seus processos de segurança e mantém seus canais de atendimento abertos e à disposição de todos os clientes".

