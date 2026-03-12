SERVIÇO

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Advogado dá passo a passo aos clientes

Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:20

Nubank Crédito: Shutterstock

O bloqueio inesperado de uma conta bancária pode causar preocupação e transtornos para clientes que dependem do dinheiro para despesas do dia a dia - situação que pode gerar ainda mais insegurança quando ocorre em bancos digitais, onde todo o atendimento é feito de forma online. Usuários dessas instituições, como o Nubank, que enfrentam esse tipo de problema podem adotar algumas medidas para tentar recuperar o acesso aos valores.

Segundo o advogado Leonardo Sousa, especialista em conflitos contra instituições financeiras, é importante agir rapidamente, buscar explicações formais do banco e registrar a ocorrência em canais oficiais caso o problema não seja resolvido. Veja o passo a passo abaixo:

