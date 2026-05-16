ECONOMIA

IPVA Zero: os estados onde você não paga mais imposto para ter um carro elétrico em 2026

Isenção total vira estratégia para baratear modelos eletrificados; veja a lista de estados e os limites de valor para garantir o benefício.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:00

O IPVA zerado é o convite para a mobilidade limpa; veja como a economia no imposto ajuda a compensar o preço dos veículos Crédito: Inteligência Artificial

A isenção de IPVA para carros elétricos ganhou força no Brasil e já muda a conta de quem pensa em trocar de veículo em 2026. Estados como Bahia e Distrito Federal já adotaram taxa zero para modelos 100% elétricos, reduzindo o custo anual de manutenção.

No caso da Bahia, a isenção vale para veículos com valor venal de até R$300 mil.

O movimento faz parte da estratégia de eletrificação da frota e de redução das emissões nos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo, o avanço dos elétricos amplia a pressão sobre infraestrutura, rede de carregamento e adaptação das cidades.

Ranking dos carros elétricos 1 de 10

O imposto que virou "fumaça"

O incentivo fiscal se transformou em um dos principais argumentos de venda do setor.

Como os carros elétricos ainda chegam às concessionárias com preços acima dos modelos movidos a combustão, a economia no IPVA ajuda a aliviar parte do custo inicial da compra.

Em alguns estados, porém, o benefício passou a ter limite de valor para evitar a concentração do incentivo em veículos de luxo. Por isso, se torna importante checar a regra local.

A situação pode variar entre as UFs e sofrer alterações por legislação estadual.

A proposta é ampliar o acesso à tecnologia e acelerar a renovação da frota com modelos menos poluentes.

O efeito COP30: o Brasil e a descarbonização

A eletrificação da frota ganhou novo impulso após a COP30, realizada em Belém no fim de 2025. O encontro reforçou metas de descarbonização e estimulou novos investimentos em mobilidade limpa no Brasil.

O Projeto de Lei Orçamentária de 2026 (PLOA) também ampliou os recursos destinados à infraestrutura sustentável e à expansão da rede de recarga para veículos elétricos.

No Espírito Santo, por exemplo, o governo estadual já começou a direcionar verbas para projetos de eletrificação do transporte coletivo, acompanhando uma tendência que avança em diferentes regiões do país.

O desafio silencioso do peso das estradas

O crescimento da frota elétrica também passou a levantar preocupações técnicas no setor de infraestrutura.

Veículos movidos a bateria costumam ser mais pesados do que modelos convencionais, o que aumenta a pressão sobre o asfalto, além de pontes e viadutos.

Especialistas em mobilidade avaliam que o crescimento gradual dessa nova frota pode exigir adaptações na malha rodoviária brasileira, marcada em muitos trechos por desgaste elevado e manutenção irregular.

A discussão envolve desde a durabilidade do pavimento até a capacidade estrutural de obras viárias em longo prazo.

Onde carregar? O gargalo que ainda preocupa

O Brasil já ultrapassou a marca de 21 mil pontos de recarga para veículos elétricos, mas a distribuição ainda é desigual.

Grande parte dos eletropostos segue concentrada nas capitais e em corredores rodoviários específicos, o que cria regiões com baixa cobertura e dificulta viagens de longa distância em diferentes áreas do país.

A estratégia do governo federal é ampliar a participação do setor privado na instalação de carregadores em condomínios, shopping centers, estacionamentos e postos de combustíveis tradicionais.

O Ministério dos Transportes também estuda incluir a obrigatoriedade de eletropostos em novos contratos de concessão de rodovias federais, como parte do plano de expansão da infraestrutura para a mobilidade elétrica.

O IPVA é o convite, mas a infraestrutura é quem manda na festa

A mobilidade elétrica deixou de ocupar um espaço de nicho e passou a fazer parte da estratégia de longo prazo da indústria automotiva brasileira.

O IPVA zero funciona hoje como uma porta de entrada para atrair consumidores, mas a consolidação desse mercado ainda depende de avanços em infraestrutura energética, expansão da rede de recarga e adaptação urbana.

Enquanto estados como o Rio Grande do Sul mantiveram a isenção do IPVA para carros elétricos em 2026 dentro de políticas de incentivo à mobilidade sustentável, outras unidades da federação já discutem revisões no benefício. No Paraná, por exemplo, há debates sobre mudanças graduais na cobrança da alíquota.

Por causa das diferenças entre as regras estaduais, especialistas recomendam consultar a Secretaria da Fazenda (Sefaz) local, antes de fechar a compra considerando apenas a vantagem tributária.