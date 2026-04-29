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Cuidado, motorista de app: o detalhe "invisível" na CNH que pode apreender seu carro

Além de evitar multas pesadas, a observação EAR traz uma vantagem estratégica para quem vive do volante. Veja as novas regras para 2026

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:21

Atenção, motoristas de app: um detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo
Detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo Crédito: Pexels, Maksgelatin

Não basta ter a CNH válida para trabalhar com aplicativo. Sem a observação EAR, que indica exercício de atividade remunerada, o motorista fica em situação irregular e pode sofrer penalidades imediatas.

A exigência está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que classifica o transporte remunerado sem a devida autorização como infração gravíssima.

Motorista de aplicativo

Um ponto pouco observado na Carteira Nacional de Habilitação pode colocar condutores de aplicativo em situação de risco imediato nas ruas por Pexels, Rdne
Quem trabalha com app precisa redobrar o cuidado — uma irregularidade sutil na CNH pode trazer consequências sérias, inclusive perda do veículo por Pexels, Nascimento JR
Atenção, motoristas de app: um detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo por Pexels, Maksgelatin
Atenção no volante: um “detalhe invisível” na CNH pode ser suficiente para o carro ser retido em uma abordagem de trânsito por Pexels, Rdne
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Um ponto pouco observado na Carteira Nacional de Habilitação pode colocar condutores de aplicativo em situação de risco imediato nas ruas por Pexels, Rdne

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O custo da irregularidade: o peso no bolso e o risco de perder o veículo

Rodar por aplicativo sem o registro pode sair caro.

A infração prevê multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e ainda pode levar à retenção do veículo até a regularização.

O prejuízo não para na penalidade. Quando o carro fica fora de circulação, a renda despenca. Para quem depende do volante, cada dia parado pesa no bolso.

O valor para legalizar seu trabalho no volante

O valor para incluir a observação muda de estado para estado.

Em São Paulo, o processo feito pelo Poupatempo costuma ficar entre R$ 220 e R$ 270. Já no Distrito Federal, clínicas credenciadas ao Detran-DF podem cobrar até R$ 600 pelo procedimento completo.

Mesmo com essa variação, a conta costuma ser menor do que o prejuízo de uma multa somada a dias sem rodar.

A vantagem de ter 40 pontos garantidos na carteira

A inclusão do EAR também muda o enquadramento do motorista.

Quem exerce atividade remunerada pode chegar a 40 pontos em 12 meses, o que dá mais fôlego para quem passa o dia no trânsito.

Esse limite encolhe para 20 pontos quando há duas ou mais infrações gravíssimas no período.

Sem o registro, o profissional é tratado como condutor comum e perde margem antes de ter o direito de dirigir suspenso.

Por que ficou mais difícil rodar 'escondido' da lei

A fiscalização vem ganhando reforço com tecnologia.

Câmeras e sistemas de análise de dados identificam padrões de transporte remunerado e ampliam o cruzamento de informações com os registros da habilitação.

Em regiões como o Distrito Federal e São Paulo, as operações se concentram em áreas de maior circulação e já registram índices acima da média nacional.

A tranquilidade de trabalhar sem medo do guincho

A inclusão do EAR funciona como proteção mínima para quem trabalha com aplicativo.

Sem o registro, o motorista fica mais vulnerável a autuações e pode ter a atividade interrompida a qualquer momento.

Com a fiscalização mais intensa e integrada, manter a habilitação em dia deixa de ser detalhe e vira condição para seguir rodando e manter a renda no dia a dia.

Tags:

Motorista de app Cnh

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