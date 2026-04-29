POLÍTICA

Cuidado, motorista de app: o detalhe "invisível" na CNH que pode apreender seu carro

Além de evitar multas pesadas, a observação EAR traz uma vantagem estratégica para quem vive do volante. Veja as novas regras para 2026

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:21

Detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo Crédito: Pexels, Maksgelatin

Não basta ter a CNH válida para trabalhar com aplicativo. Sem a observação EAR, que indica exercício de atividade remunerada, o motorista fica em situação irregular e pode sofrer penalidades imediatas.

A exigência está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que classifica o transporte remunerado sem a devida autorização como infração gravíssima.

Motorista de aplicativo 1 de 4

O custo da irregularidade: o peso no bolso e o risco de perder o veículo

Rodar por aplicativo sem o registro pode sair caro.

A infração prevê multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e ainda pode levar à retenção do veículo até a regularização.

O prejuízo não para na penalidade. Quando o carro fica fora de circulação, a renda despenca. Para quem depende do volante, cada dia parado pesa no bolso.

O valor para legalizar seu trabalho no volante

O valor para incluir a observação muda de estado para estado.

Em São Paulo, o processo feito pelo Poupatempo costuma ficar entre R$ 220 e R$ 270. Já no Distrito Federal, clínicas credenciadas ao Detran-DF podem cobrar até R$ 600 pelo procedimento completo.

Mesmo com essa variação, a conta costuma ser menor do que o prejuízo de uma multa somada a dias sem rodar.

A vantagem de ter 40 pontos garantidos na carteira

A inclusão do EAR também muda o enquadramento do motorista.

Quem exerce atividade remunerada pode chegar a 40 pontos em 12 meses, o que dá mais fôlego para quem passa o dia no trânsito.

Esse limite encolhe para 20 pontos quando há duas ou mais infrações gravíssimas no período.

Sem o registro, o profissional é tratado como condutor comum e perde margem antes de ter o direito de dirigir suspenso.

Por que ficou mais difícil rodar 'escondido' da lei

A fiscalização vem ganhando reforço com tecnologia.

Câmeras e sistemas de análise de dados identificam padrões de transporte remunerado e ampliam o cruzamento de informações com os registros da habilitação.

Em regiões como o Distrito Federal e São Paulo, as operações se concentram em áreas de maior circulação e já registram índices acima da média nacional.

A tranquilidade de trabalhar sem medo do guincho

A inclusão do EAR funciona como proteção mínima para quem trabalha com aplicativo.

Sem o registro, o motorista fica mais vulnerável a autuações e pode ter a atividade interrompida a qualquer momento.