Cuidado, motorista de app: o detalhe "invisível" na CNH que pode apreender seu carro

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:21
Não basta ter a CNH válida para trabalhar com aplicativo. Sem a observação EAR, que indica exercício de atividade remunerada, o motorista fica em situação irregular e pode sofrer penalidades imediatas.
A exigência está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que classifica o transporte remunerado sem a devida autorização como infração gravíssima.
Motorista de aplicativo
Rodar por aplicativo sem o registro pode sair caro.
A infração prevê multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e ainda pode levar à retenção do veículo até a regularização.
O prejuízo não para na penalidade. Quando o carro fica fora de circulação, a renda despenca. Para quem depende do volante, cada dia parado pesa no bolso.
O valor para incluir a observação muda de estado para estado.
Em São Paulo, o processo feito pelo Poupatempo costuma ficar entre R$ 220 e R$ 270. Já no Distrito Federal, clínicas credenciadas ao Detran-DF podem cobrar até R$ 600 pelo procedimento completo.
Mesmo com essa variação, a conta costuma ser menor do que o prejuízo de uma multa somada a dias sem rodar.
A inclusão do EAR também muda o enquadramento do motorista.
Quem exerce atividade remunerada pode chegar a 40 pontos em 12 meses, o que dá mais fôlego para quem passa o dia no trânsito.
Esse limite encolhe para 20 pontos quando há duas ou mais infrações gravíssimas no período.
Sem o registro, o profissional é tratado como condutor comum e perde margem antes de ter o direito de dirigir suspenso.
A fiscalização vem ganhando reforço com tecnologia.
Câmeras e sistemas de análise de dados identificam padrões de transporte remunerado e ampliam o cruzamento de informações com os registros da habilitação.
Em regiões como o Distrito Federal e São Paulo, as operações se concentram em áreas de maior circulação e já registram índices acima da média nacional.
A inclusão do EAR funciona como proteção mínima para quem trabalha com aplicativo.
Sem o registro, o motorista fica mais vulnerável a autuações e pode ter a atividade interrompida a qualquer momento.
Com a fiscalização mais intensa e integrada, manter a habilitação em dia deixa de ser detalhe e vira condição para seguir rodando e manter a renda no dia a dia.