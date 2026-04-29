Veja quais são as cidades da Bahia que vão receber 34 novos postos de saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:49
O Ministério da Saúde destinou R$ 66,4 milhões para a construção de 34 unidades de saúde na Bahia via Novo PAC. O montante financiará 32 UBS e dois CAPS, em repasses federais para fortalecer a Atenção Primária e reduzir lacunas assistenciais na rede pública na Bahia.
Saúde na Bahia
A seleção priorizou localidades com alta vulnerabilidade socioeconômica e baixos índices de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Segundo a relação oficial da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a lista contempla:
Sul e Extremo sul: Almadina, Aurelino Leal, Iguaí e Ituberá.
Oeste e São Francisco: Angical, Cotegipe, Carinhanha e Jaborandi.
Sudoeste: Barra do Choça, Botuporã e Livramento de Nossa Senhora.
Centro-Norte e Chapada: Baixa Grande, Boninal, Itaberaba e Jussara.
Recôncavo e Nordeste: Antônio Cardoso, Banzaê, Biritinga, Canudos, Conceição do Almeida, Cravolândia, Euclides da Cunha, Ipecaetá, Itapicuru e o polo regional de Juazeiro.
Para assegurar a transparência e evitar a paralisação das obras, o governo federal implementou um sistema de monitoramento rigoroso que exige a atualização constante de dados pelas prefeituras via Sismob, o acompanhamento físico por georreferenciamento e fotos de satélite, além do repasse direto aos fundos municipais de saúde para agilizar as contratações.
Aline CostaDiretora do Departamento de Cooperação Técnica, Inovação e Desenvolvimento em Saúde