POLÍTICA

Veja quais são as cidades da Bahia que vão receber 34 novos postos de saúde

Bahia recebe R$ 66,4 milhões para ampliar rede de saúde; confira a lista de municípios

Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:49

Governo Federal investe R$ 66,4 milhões na saúde baiana para criar 34 novas unidades assistenciais Crédito: Foto: Letícia Belém/ MS

O Ministério da Saúde destinou R$ 66,4 milhões para a construção de 34 unidades de saúde na Bahia via Novo PAC. O montante financiará 32 UBS e dois CAPS, em repasses federais para fortalecer a Atenção Primária e reduzir lacunas assistenciais na rede pública na Bahia.

Saúde na Bahia 1 de 6

Municípios beneficiados

A seleção priorizou localidades com alta vulnerabilidade socioeconômica e baixos índices de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Segundo a relação oficial da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a lista contempla:

Sul e Extremo sul: Almadina, Aurelino Leal, Iguaí e Ituberá.

Oeste e São Francisco: Angical, Cotegipe, Carinhanha e Jaborandi.

Sudoeste: Barra do Choça, Botuporã e Livramento de Nossa Senhora.

Centro-Norte e Chapada: Baixa Grande, Boninal, Itaberaba e Jussara.

Recôncavo e Nordeste: Antônio Cardoso, Banzaê, Biritinga, Canudos, Conceição do Almeida, Cravolândia, Euclides da Cunha, Ipecaetá, Itapicuru e o polo regional de Juazeiro.

Execução e monitoramento

Para assegurar a transparência e evitar a paralisação das obras, o governo federal implementou um sistema de monitoramento rigoroso que exige a atualização constante de dados pelas prefeituras via Sismob, o acompanhamento físico por georreferenciamento e fotos de satélite, além do repasse direto aos fundos municipais de saúde para agilizar as contratações.