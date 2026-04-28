ECONOMIA

Quer reformar sua casa? Programa Casa Brasil libera até R$ 50 mil para obras com juros reduzidos

Limite de crédito, que era de R$ 9,6 mil, agora chega a R$ 13 mil. Veja que documentos são necessários para solititar

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:57

Quer reformar? Nova linha do Casa Brasil oferece até R$ 50 mil com condições facilitadas Crédito: Pexels, Timav Miroshnichenko

Reformar a casa pode ficar mais acessível com a nova rodada da Reforma Casa Brasil . O governo federal ampliou o programa de crédito para obras em imóveis urbanos, que agora pode chegar a R$ 50 mil por contrato, com juros a partir de 0,99% ao mês e prazo de até 72 meses para pagamento.

A iniciativa, que injeta R$ 40 bilhões no setor da construção civil, é voltada principalmente para famílias de renda média e conta com a garantia do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), mecanismo que reduz risco para os bancos e facilita a aprovação e liberação do crédito para reforma.

Reforma 1 de 4

Quem pode entrar na nova fase do programa

O programa ganhou um novo fôlego com a atualização do teto de renda familiar. O limite, que era de R$ 9,6 mil, agora chega a R$ 13 mil.

Com a mudança, mais famílias entram no radar e passam a ter acesso a crédito com condições facilitadas. A ideia vai além de melhorar a moradia. Também busca dar gás à construção civil e movimentar o setor.

O bilionário incentivo para renovar as casas brasileiras

Do total previsto, R$ 30 bilhões saem do Fundo Social. Outros R$ 10 bilhões ficam sob operação da Caixa Econômica Federal, dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

A contratação ocorre de forma digital. Dá para simular, enviar documentos e assinar tudo online, sem precisar encarar fila em agência.

Passo a passo: o caminho para tirar a sua obra do papel

O pedido começa pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Quem tiver interesse precisa reunir documentos como RG, CPF e comprovante de renda. Também entram na lista a comprovação de posse do imóvel e fotos da residência.

A análise de crédito acontece de forma automatizada e, se houver aprovação, a assinatura é feita eletronicamente, sem sair de casa.

Plano do governo para transformar milhões de lares

A projeção oficial aponta para cerca de 3 milhões de contratos habitacionais até o fim de 2026, considerando diferentes linhas de crédito.

A nova fase do Reforma Casa Brasil reforça a aposta do governo em ampliar o acesso à melhoria das moradias e manter aquecida a cadeia da construção civil.