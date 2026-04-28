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Pombo Correio
Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:36
O presidente do PL na Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma, afirmou, na noite desta segunda-feira (27), que a oposição chega fortalecida para as eleições deste ano na Bahia e voltou a criticar os governos do PT no estado.
“Está muito claro que a eleição deste ano na Bahia muito provavelmente vai ser decidida no primeiro turno. De um lado, você tem o que está aí, gerando promessas e enganando a população. Do outro lado, você tem ACM Neto para mudar a Bahia”, disse Roma, entrevista à rádio Salvador FM.
Questionado sobre pesquisas para o Senado, João Roma afirmou que ainda considera cedo para esse debate, mas disse perceber “insatisfação popular” com o grupo que governa a Bahia há duas décadas.
“São 20 anos de bonitas propagandas, mas o PT não entrega o que promete. O que vejo nas ruas é muita insatisfação, muitas pessoas decepcionadas”, declarou.
Ao abordar os problemas do estado, João Roma afirmou que a segurança pública é uma das maiores reclamações dos baianos.
“Se há um ponto que por onde a gente anda todo cidadão reclama, é justamente de uma certa leniência do governo, que não consegue garantir segurança pública para a população”, pontuou. “Cada vez mais você vê famílias presas dentro de casa, mães com o coração apertado, vendo gente perder a vida por causa da porcaria de um celular. Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram diminuir seus índices, e a Bahia não tem conseguido entregar segurança para a população”, acrescentou.