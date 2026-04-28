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João Roma aposta em vitória de ACM Neto no 1º turno e critica governo do PT: 'Só promessas e engano'

Ao abordar os problemas do estado, pré-candidato ao Senado afirmou que a segurança pública é uma das maiores reclamações dos baianos

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:36

Pré-candidato ao Senado, João Roma
Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: DivulgaçãoDivulgação

O presidente do PL na Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma, afirmou, na noite desta segunda-feira (27), que a oposição chega fortalecida para as eleições deste ano na Bahia e voltou a criticar os governos do PT no estado.

“Está muito claro que a eleição deste ano na Bahia muito provavelmente vai ser decidida no primeiro turno. De um lado, você tem o que está aí, gerando promessas e enganando a população. Do outro lado, você tem ACM Neto para mudar a Bahia”, disse Roma, entrevista à rádio Salvador FM.

Questionado sobre pesquisas para o Senado, João Roma afirmou que ainda considera cedo para esse debate, mas disse perceber “insatisfação popular” com o grupo que governa a Bahia há duas décadas.

“São 20 anos de bonitas propagandas, mas o PT não entrega o que promete. O que vejo nas ruas é muita insatisfação, muitas pessoas decepcionadas”, declarou.

Ao abordar os problemas do estado, João Roma afirmou que a segurança pública é uma das maiores reclamações dos baianos.

“Se há um ponto que por onde a gente anda todo cidadão reclama, é justamente de uma certa leniência do governo, que não consegue garantir segurança pública para a população”, pontuou. “Cada vez mais você vê famílias presas dentro de casa, mães com o coração apertado, vendo gente perder a vida por causa da porcaria de um celular. Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram diminuir seus índices, e a Bahia não tem conseguido entregar segurança para a população”, acrescentou.

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