POLÍTICA

João Roma aposta em vitória de ACM Neto no 1º turno e critica governo do PT: 'Só promessas e engano'

Ao abordar os problemas do estado, pré-candidato ao Senado afirmou que a segurança pública é uma das maiores reclamações dos baianos

Pombo Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:36

Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: DivulgaçãoDivulgação

O presidente do PL na Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma, afirmou, na noite desta segunda-feira (27), que a oposição chega fortalecida para as eleições deste ano na Bahia e voltou a criticar os governos do PT no estado.

“Está muito claro que a eleição deste ano na Bahia muito provavelmente vai ser decidida no primeiro turno. De um lado, você tem o que está aí, gerando promessas e enganando a população. Do outro lado, você tem ACM Neto para mudar a Bahia”, disse Roma, entrevista à rádio Salvador FM.

Questionado sobre pesquisas para o Senado, João Roma afirmou que ainda considera cedo para esse debate, mas disse perceber “insatisfação popular” com o grupo que governa a Bahia há duas décadas.

“São 20 anos de bonitas propagandas, mas o PT não entrega o que promete. O que vejo nas ruas é muita insatisfação, muitas pessoas decepcionadas”, declarou.

Ao abordar os problemas do estado, João Roma afirmou que a segurança pública é uma das maiores reclamações dos baianos.