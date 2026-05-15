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Prefeitura abre concurso público com vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 14 mil

Oportunidades são para atuar em Cambé, no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:50

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná
Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná Crédito: Freepik

A Prefeitura de Cambé, no Paraná, anunciou um novo concurso público que prevê a contratação de 23 cargos, com preenchimento de 18 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem as áreas da saúde, educação e administração, com salários de até R$ 14 mil.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (18) e vão até o dia 17 de junho, no site do Instituto UniFil, organizador do certame.

Vagas para a Prefeitura de Cambé

Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução
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Vagas para a Prefeitura de Cambé por Reprodução

Ao todo, são 18 vagas ofertadas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de assistente administrativo III; auxiliar em saúde bucal; dentista; educador físico PSF; engenheiro de segurança do trabalho; enfermeiro; enfermeiro PSF; enfermeiro psiquiatra; farmacêutico bioquímico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico clínico geral; médico ginecologista e obstetra; médico neurologista; médico pediatra; médico psiquiatra; médico PSF; médico do trabalho; psicólogo; técnico em enfermagem; técnico de laboratório; técnico em segurança do trabalho; e terapeuta ocupacional.

Os aprovados deverão cumprir jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais e receberão remuneração que varia de R$ 2.375,70 a R$ 14.088,45, acrescida do auxílio-alimentação de R$ 455,88.

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A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível médio e técnico, e de R$ 120 para os cursos de nível superior. O edital prevê a solicitação de isenção desse valor, entre os dias 18 e 22 de maio, para pessoas com inscrição no CadÚnico, doadores de medula óssea, doadores de sangue, doadores de leite humano e convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral que prestarem serviços no período eleitoral.

A prova objetiva está marcada para o dia 12 de julho, aplicada a todos os cargos, abrangendo conteúdos de língua portuguesa, matemática, informática básica e conhecimentos específicos. No mesmo dia, os cargos de nível médio e técnico também farão uma prova de redação. Já para os cargos de nível superior, haverá posterior convocação para prova de títulos, conforme consta em calendário previsto no Edital.

O concurso tem prazo de validade de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por mais dois anos.

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Bahia Prefeitura

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