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Prefeitura abre concurso público para áreas de saúde e educação com salários de até R$ 13,9 mil

Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:06

Concurso público
Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Prefeitura Municipal de Ipatinga (MG) anunciou um concurso público com vagas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.954,27 e R$ 13.980,00, a depender da função.

Entre os cargos ofertados estão assistente da educação especial, técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, assistente social, administrador, nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo e diversas especialidades médicas. Também há vagas para professores de diferentes áreas e intérprete de Libras.

Na área da saúde, os destaques são as vagas para médico anestesista, cardiologista infantil, ginecologista, infectologista, pediatra, psiquiatra e médico de família e comunidade. Já na educação, há oportunidades para professor da educação infantil e ensino fundamental, além de disciplinas como matemática, geografia, história, inglês e língua portuguesa.

A jornada de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo escolhido.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 17 de junho e 17 de julho, exclusivamente pelo site oficial do concurso. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 88.

O edital também prevê isenção da taxa de inscrição para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos, com solicitação entre os dias 17 e 19 de junho.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos. Algumas funções também terão etapas adicionais, como redação, estudo de caso e prova de títulos. As provas estão previstas para os dias 15, 16, 22 e 23 de agosto de 2026.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

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