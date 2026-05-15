ECONOMIA

O império de CR7 encontra a CazéTV: a estratégia por trás da entrada do craque no canal brasileiro

Sociedade entre o astro português e a agência brasileira acelera a internacionalização da mídia digital

Maiara Baloni

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:00

Cristiano Ronaldo e LiveMode: a união que coloca o streaming brasileiro de vez no mapa global e redefine as transmissões esportivas para a Copa de 2026. Crédito: Reprodução/Al-Nassr

A chegada de Cristiano Ronaldo ao quadro societário da LiveMode transcende o universo das celebridades e se posiciona como um dos movimentos de mercado mais astutos do ano. O craque, que detém a maior marca pessoal do esporte mundial, agora é sócio de uma parte da empresa que é dona da CazéTV, o projeto que revolucionou a transmissão esportiva no Brasil.

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O movimento não é por acaso, ele ocorre no momento em que a agência prepara sua expansão global, utilizando a Copa do Mundo de 2026 como o grande palco para sua estreia em território europeu.

A engrenagem por trás do fenômeno CazéTV

Para compreender o impacto dessa sociedade, é preciso entender o papel da LiveMode como a "arquiteta" do sucesso da CazéTV. Enquanto o canal liderado por Casimiro Miguel é a face visível e carismática que atrai milhões de espectadores, a LiveMode opera a inteligência de negócios, gerindo direitos de transmissão e criando soluções de tecnologia que as emissoras tradicionais demoraram a adotar. Essa parceria permitiu que o digital deixasse de ser um complemento da TV para se tornar o destino principal de grandes eventos.

Com a entrada de Ronaldo, essa estrutura ganha um alcance sem precedentes. O conhecimento de mercado do atleta e sua rede de influência global atuam como um catalisador para a LiveMode, que deixa de ser uma potência apenas regional para disputar espaço no competitivo cenário das transmissões internacionais.

O salto global rumo à Copa de 2026

O primeiro grande teste dessa nova fase já tem data e local, a Copa do Mundo de 2026. A LiveMode já garantiu os direitos de transmissão do torneio para Portugal, marcando a primeira vez que a operação brasileira atravessa o Atlântico de forma robusta. A presença de Cristiano Ronaldo como sócio nesse contexto é estratégica, pois a imagem do jogador é o elo natural para consolidar a aceitação da marca no mercado português e europeu.