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2ª edição do StartEng discute futuro da Engenharia Civil em Feira de Santana

Evento será realizado no dia 26 de maio, a partir das 18 horas, no auditório da Inspetoria do Crea-BA em Feira de Santana

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:11

O evento, que conta com o apoio do Sebrae-BA, vai discutir o futuro da engenharia civil com profissionais, estudantes, empresários e representantes de instituições ligadas à engenharia e à construção civil Crédito: Créditos: Divulgação / Crea-BA

A 2ª edição do StartEng – Conectando Engenharia, Startups e Construção, evento realizado pelo Crea-BA e Sinduscon-BA, será realizada em Feira de Santana no próximo dia 26 de maio, às 18 horas, no auditório da Inspetoria do Conselho na cidade. O evento, que conta com o apoio do Sebrae-BA, vai discutir o futuro da engenharia civil com profissionais, estudantes, empresários e representantes de instituições ligadas à engenharia e à construção civil.

Pensado para contemplar aqueles que estão na linha de frente da tecnologia, o StarEng busca por meio da união das instituições ligadas a Engenharia e à Construção, promover um ambiente marcado pela troca de conhecimento, conexão com temas atuais, valorização profissional e modernização do setor.

“Com a iniciativa mostramos aos profissionais da Bahia o que temos feito pela valorização, principalmente, nesse importante setor da construção civil com informações qualificadas e atuais do segmento. A primeira edição foi realizada com sucesso em Vitória da Conquista. Pensamos em chegar em outros municípios como Barreiras, Juazeiro e Ilhéus”, afirmou o presidente do Crea-BA, engenheiro agrimensor Joseval Carqueija.

Já o presidente do Sinduscon-BA, Eduardo Bastos, destacou a interiorização e multiplicação da informação pela Bahia. “Queremos levar debates qualificados e técnicos, como a importância da segurança do trabalho, pautas como sustentabilidade e a gente conta muito com essa parceria com o Crea”, afirmou.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrHc5Um8gXVGxTzW1rMLQE5HBTdx05uLWC3b7002oQvgNu4Q/viewform