EMPREGOS E SOLUÇÕES

III COBAF: Congresso em Salvador aponta as competências do farmacêutico do futuro

Evento no Hotel Deville reúne 600 especialistas para debater judicialização, inovação oncológica e o fortalecimento do SUS no último dia de programação.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:29

O COBAF 2026 busca promover a construção coletiva de soluções para ampliar o acesso, qualificar a gestão e fortalecer o cuidado centrado no paciente no âmbito da Assistência Farmacêutica Crédito: Divulgação

Salvador sedia nesta sexta-feira (15) o encerramento do III Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica (COBAF). Desde a última quarta-feira, o Hotel Deville, em Itapuã, transformou-se no epicentro do debate sobre políticas públicas de saúde, reunindo cerca de 600 inscritos entre gestores, pesquisadores e profissionais de todo o país.

O último dia de atividades consolida debates estratégicos que marcaram esta edição, como o impacto da Inteligência Artificial na segurança do paciente e a análise da judicialização da saúde pós Tema 1234, ponto crítico para gestores municipais e estaduais que buscam equilíbrio orçamentário e garantia de acesso.

Um dos grandes marcos do COBAF 2026 foi a realização da I Oficina Regional do Componente de Assistência Farmacêutica em Oncologia – etapa Nordeste. A iniciativa, capitaneada pelo Ministério da Saúde em parceria com a SAFTEC e a SBPFAR, colocou a Bahia no centro das discussões sobre o aprimoramento do acesso a tratamentos de câncer na região, buscando padronizar e qualificar o fluxo de medicamentos oncológicos.

Para os profissionais e estudantes de Farmácia, o evento ofereceu minicursos de atualização técnica, focando na Avaliação de Tecnologias da Saúde (ATS) e na gestão eficiente de estoques estratégicos. A presença maciça de gestores municipais no III Workshop de Gestores reforçou a necessidade de profissionais capacitados para lidar com as novas exigências do SUS, onde a tecnologia e o cuidado centrado no paciente são os pilares da nova Assistência Farmacêutica.

O COBAF encerra suas atividades às 18h de hoje, deixando um legado de cooperação interinstitucional e diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas de saúde na Bahia e no Brasil.