Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê após alerta da Anvisa; entenda a polêmica

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Maiara Baloni
Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:57
O que começou como um alerta sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) rapidamente escalou para um dos maiores debates digitais do ano. A suspensão de produtos da marca Ypê, motivada por falhas no controle de qualidade, deixou as prateleiras dos supermercados e invadiu os perfis de celebridades e políticos.
De Jojo Todynho a Michelle Bolsonaro: veja os famosos que saíram em defesa da Ypê
Entre vídeos lavando louça e declarações de "fidelidade" à marca, nomes como Jojo Todynho, Michelle Bolsonaro e o ator Júlio Rocha transformaram o detergente em um símbolo de resistência política, conectando o caso diretamente ao cenário nacional.
A controvérsia teve início quando a Anvisa determinou a suspensão da comercialização de lotes específicos de detergentes e amaciantes da Ypê, fabricados no segundo semestre de 2025. A agência identificou um potencial risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, que pode causar infecções em consumidores com sistema imunológico fragilizado. A medida gerou um alerta nacional e, embora a fabricante conteste os riscos, o órgão regulador mantém a orientação de cautela.
No entanto, o que deveria ser uma questão técnica de saúde pública logo ganhou contornos de polarização, com parte do público sugerindo que a fiscalização seria uma retaliação ao histórico de doações da empresa para campanhas de oposição ao atual governo.
A reação mais viral veio da cantora Jojo Todynho. Em seus stories, Jojo apareceu lavando louça com o detergente sob suspeita e foi enfática ao dizer que não descartaria seus produtos. A artista chegou a mencionar que o hábito vem de família e que "não jogaria dinheiro fora", gerando milhares de compartilhamentos e memes que dividiram opiniões entre a prudência sanitária e a liberdade de escolha.
No campo político, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também manifestou apoio público à marca, compartilhando imagens dos produtos em suas redes. A adesão foi seguida pelo ator Júlio Rocha, que utilizou o humor para minimizar o alerta da Anvisa, afirmando que os produtos da marca fazem parte de sua rotina familiar há anos. Esse movimento de "boicote ao boicote" fortaleceu a narrativa de que a marca estaria sendo injustiçada, criando um engajamento explosivo que manteve o termo "Ypê" no topo das tendências por dias consecutivos.
A batalha jurídica correu em paralelo ao barulho das redes. A Ypê contestou a decisão da Anvisa, classificando-a como desproporcional e apresentando laudos próprios que atestam a segurança dos produtos.
No campo jurídico, o caso segue em disputa. A Ypê obteve uma decisão liminar que questiona a abrangência do recolhimento, apresentando laudos de laboratórios independentes que atestam a conformidade dos produtos atuais. Contudo, a recomendação oficial da Anvisa permanece: o consumidor deve conferir se o produto em casa pertence aos lotes citados no site da agência e, em caso positivo, entrar em contato com o SAC da empresa para a substituição preventiva.