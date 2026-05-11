POLÍTICA

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê após alerta da Anvisa; entenda a polêmica

Suspensão de lotes específicos de detergente por risco bacteriano vira embate político nas redes sociais; saiba o que diz a marca e como identificar os produtos afetados.

Maiara Baloni

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:57

De Jojo a Michelle: A rede de apoio que colocou a Ypê no centro do debate nacional Crédito: Canvas

O que começou como um alerta sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) rapidamente escalou para um dos maiores debates digitais do ano. A suspensão de produtos da marca Ypê, motivada por falhas no controle de qualidade, deixou as prateleiras dos supermercados e invadiu os perfis de celebridades e políticos.

De Jojo Todynho a Michelle Bolsonaro: veja os famosos que saíram em defesa da Ypê 1 de 6

Entre vídeos lavando louça e declarações de "fidelidade" à marca, nomes como Jojo Todynho, Michelle Bolsonaro e o ator Júlio Rocha transformaram o detergente em um símbolo de resistência política, conectando o caso diretamente ao cenário nacional.

O estopim da crise e o risco microbiológico

A controvérsia teve início quando a Anvisa determinou a suspensão da comercialização de lotes específicos de detergentes e amaciantes da Ypê, fabricados no segundo semestre de 2025. A agência identificou um potencial risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, que pode causar infecções em consumidores com sistema imunológico fragilizado. A medida gerou um alerta nacional e, embora a fabricante conteste os riscos, o órgão regulador mantém a orientação de cautela.

No entanto, o que deveria ser uma questão técnica de saúde pública logo ganhou contornos de polarização, com parte do público sugerindo que a fiscalização seria uma retaliação ao histórico de doações da empresa para campanhas de oposição ao atual governo.

Celebridades desafiam recomendações sanitárias

A reação mais viral veio da cantora Jojo Todynho. Em seus stories, Jojo apareceu lavando louça com o detergente sob suspeita e foi enfática ao dizer que não descartaria seus produtos. A artista chegou a mencionar que o hábito vem de família e que "não jogaria dinheiro fora", gerando milhares de compartilhamentos e memes que dividiram opiniões entre a prudência sanitária e a liberdade de escolha.

No campo político, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também manifestou apoio público à marca, compartilhando imagens dos produtos em suas redes. A adesão foi seguida pelo ator Júlio Rocha, que utilizou o humor para minimizar o alerta da Anvisa, afirmando que os produtos da marca fazem parte de sua rotina familiar há anos. Esse movimento de "boicote ao boicote" fortaleceu a narrativa de que a marca estaria sendo injustiçada, criando um engajamento explosivo que manteve o termo "Ypê" no topo das tendências por dias consecutivos.

Entre a justiça e o consumidor

A batalha jurídica correu em paralelo ao barulho das redes. A Ypê contestou a decisão da Anvisa, classificando-a como desproporcional e apresentando laudos próprios que atestam a segurança dos produtos.