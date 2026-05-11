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Gás do Povo: veja como garantir seu botijão grátis e quem recebe o extra de R$ 10 em maio

O tradicional programa passou por uma reformulação completa, substituindo o dinheiro por vouchers de recarga; confira se você tem direito e como consultar o benefício

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:00

Botijão de gás vai ficar mais caro a partir de hoje
Beneficiários do novo Gás do Povo devem apresentar o voucher eletrônico em revendas credenciadas para garantir a recarga de 13 kg; valor teve reajuste em 22 estados neste mês. Crédito: Divulgação

O conhecido Auxílio Gás passou por uma mudança importante e agora atende pelo nome de Gás do Povo. Mas a alteração vai muito além da marca no aplicativo, o Governo Federal reformulou o programa para garantir que o suporte chegue, sem desvios, à cozinha das famílias. Em vez do depósito em dinheiro, que muitas vezes acabava sendo usado para outras urgências, o beneficiário agora recebe um voucher eletrônico que garante uma recarga gratuita de um botijão de 13 kg.

Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo

Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
Governo Federal consolida a transição do antigo Auxílio Gás para o modelo de voucher do Gás do Povo em todo o país. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Cada voucher possui uma data de validade específica que varia conforme o tamanho da família. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Logística de abastecimento: programa prevê a entrega de até seis botijões por ano para as famílias mais numerosas. Reprodução/Ministério de Minas e Energia por AGENCIA BRASIL
Novo valor reajustado em maio garante que famílias de 22 estados não precisem completar o preço do botijão do próprio bolso. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dinheiro na conta ficou no passado: entenda por que o governo substituiu o depósito em espécie por recargas diretas de botijão. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O cartão do Bolsa Família continua sendo a principal chave de acesso para garantir o novo voucher do Gás do Povo. Lyon Santos/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
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Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL

A novidade para este mês de maio é um fôlego extra no orçamento, o valor do voucher foi reajustado em R$ 10 em 22 estados brasileiros. A medida foi tomada para proteger o poder de compra da população diante das recentes variações no preço dos combustíveis, garantindo que o vale cubra o custo total cobrado pelas distribuidoras.

Quem tem direito ao novo Gás do Povo?

A dúvida sobre quem continua na lista é comum, mas as regras seguem focadas na vulnerabilidade social. Para ser contemplado pelo Gás do Povo, a família precisa cumprir critérios básicos de renda e cadastro. O primeiro requisito é a renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 751,00, com base no piso de 2026).

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Além do fator financeiro, é indispensável estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses, já que dados defasados são o principal motivo de suspensão do benefício. Na hora da seleção, o sistema prioriza automaticamente famílias com maior número de integrantes, beneficiários do Bolsa Família e lares que possuam membros recebendo o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Vale lembrar que não é preciso fazer uma nova inscrição, se você já recebia o auxílio anterior e mantém seus dados em dia, a migração para o novo modelo é automática.

Onde o valor aumentou e como consultar?

O reajuste de R$ 10 em maio vale para quase todo o país. As únicas exceções são o Distrito Federal e os estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso e Rio de Janeiro, onde os valores já estavam alinhados ao mercado local. No restante do Brasil, o novo valor já aparece atualizado no sistema de consulta.

Para saber se o seu voucher está disponível e qual o prazo de uso, você pode acessar os canais oficiais


  • Site oficial do programa Gás do Povo;
  • Aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem;
  • Aplicativo Meu CadÚnico;
  • Telefone 121 (Ministério do Desenvolvimento Social).

Como retirar e prazos importantes

Diferente do modelo antigo, em que o dinheiro ficava na conta, o voucher do Gás do Povo possui uma data de validade. Se não for utilizado dentro do prazo, a família perde o direito àquela recarga do ciclo. A retirada nas revendas credenciadas pode ser feita com o cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou apenas informando o CPF e o código de validação enviado por SMS.

Confira as datas limites para o uso do voucher atual:

  • Famílias com 2 ou 3 pessoas (que entraram em 23/02): prazo até 31 de maio de 2026.
  • Famílias com 4 ou mais pessoas (que entraram em 23/03): prazo até 31 de maio de 2026.
  • Famílias com 2 ou 3 pessoas (que entraram em 23/03): prazo até 30 de junho de 2026.

Se o seu benefício ainda não apareceu ou se você precisa atualizar seus dados, procure a unidade do CRAS mais próxima da sua residência para garantir a continuidade do suporte.

Tags:

Brasil Botijão de gás Bolsa Familia

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