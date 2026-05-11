Cuidado com o post: a regra que pode barrar candidatos antes mesmo da eleição começar

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:00
Um pedido de voto fora do prazo pode custar caro nas eleições de 2026. A campanha oficial só começa em 16 de agosto, mas a fiscalização já está em curso. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode aplicar multas de até R$ 25 mil e, em casos mais graves, barrar candidaturas por propaganda antecipada.
Pré-candidatos podem se apresentar ao eleitorado e discutir projetos. O limite legal, contudo, está no pedido explícito de voto ou no uso de expressões equivalentes — as chamadas "palavras mágicas" que sugerem o apelo eleitoral antes do tempo.
Título de eleitor
A lei permite entrevistas, presença em eventos, participação em debates e a divulgação de propostas. Também abre espaço para destacar qualidades pessoais e posições políticas.
O limite aparece quando surge o pedido direto de voto. Frases com esse tipo de apelo entram como propaganda antecipada e podem render punição.
A ideia é garantir equilíbrio entre os concorrentes antes do início oficial da disputa.
Durante a pré-campanha, não é permitido comprar espaço em rádio e televisão nem usar outdoors. A restrição vale para todo mundo, inclusive para quem já ocupa cargo público.
No ambiente digital, o cerco apertou. Plataformas e candidatos podem responder por conteúdos irregulares, o que aumenta o risco jurídico.
O avanço da inteligência artificial levou a desinformação no centro da fiscalização. Vídeos manipulados, que simulam falas de candidatos ou autoridades, estão na mira da Justiça Eleitoral.
Com base na Lei nº 9.504/1997, o TSE tem aplicado multas e determinado a remoção de conteúdos considerados enganosos ou ofensivos, com foco nas redes sociais.
A prioridade é barrar materiais que possam induzir o eleitor ao erro.
Decisões recentes mostram que a fiscalização começa antes mesmo da campanha oficial.
Em 2024, um pré-candidato à prefeitura de Senador Pompeu, no Ceará, acabou penalizado após organizar uma carreata com apelo eleitoral fora do período permitido.
A Justiça olha para o conteúdo da mensagem, não só para o formato da ação.
Eleitores podem registrar denúncias pelo Pardal, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral. A plataforma permite anexar fotos e vídeos de irregularidades, como outdoors antecipados ou uso indevido da máquina pública, enviando os relatos diretamente ao Ministério Público Eleitoral.
Os relatos seguem para o Ministério Público Eleitoral, que pode pedir a retirada do conteúdo e aplicação de penalidades.
Com a chegada de agosto, a tendência é de fiscalização mais intensa.
O ambiente digital deve concentrar boa parte da atenção, diante do uso cada vez maior de tecnologia na disputa eleitoral.
O cenário aponta para uma pré-campanha mais vigiada e com menos margem para erro.Para quem pretende disputar em 2026, antecipar o pedido de voto pode significar largar na frente do jeito errado.