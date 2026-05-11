POLÍTICA

O mapa do crime: mais de 2.800 pistas clandestinas formam 'estrada aérea' do garimpo na Amazônia

Levantamento revela a malha invisível que alimenta a mineração ilegal; em um ano, número de pistas saltou 12% em áreas protegidas

Maiara Baloni

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:14

O bioma amazônico concentra 2.869 pistas de pouso mapeadas, das quais 804 estão localizadas dentro de áreas protegidas, funcionando como o principal suporte logístico para o garimpo ilegal. Crédito: Reprodução/PRF

A imensidão da floresta amazônica abriga uma malha aérea que opera à margem das autoridades e é apontada como peça central para a viabilização do garimpo ilegal. Levantamentos técnicos do MapBiomas indicam a existência de 2.869 pistas clandestinas na Amazônia, revelando a escala de um desafio que ultrapassa a infraestrutura básica; desse total, 804 estão localizadas dentro de áreas protegidas, como Unidades de Conservação e Terras Indígenas.

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Essa rede aérea é descrita por órgãos de fiscalização como um canal para o fluxo de combustível, mantimentos e equipamentos pesados. Segundo o MapBiomas, 456 pistas clandestinas estão situadas a menos de cinco quilômetros de zonas garimpadas. Na Terra Indígena Yanomami, o levantamento aponta que 33,7% das pistas mapeadas estão nessa faixa de proximidade de até 5 km em relação aos pontos de exploração mineral.

O avanço da malha irregular e os pontos críticos

A concentração geográfica dessas pistas reflete as áreas de maior pressão mineral no país, com os estados de Mato Grosso, Pará e Roraima liderando o ranking de registros. Dentro desse mapa, municípios paraenses como Itaituba, Jacareacanga, Altamira e São Félix do Xingu consolidaram-se como polos logísticos. Em muitas dessas regiões, a aeronave torna-se a principal forma de acesso, sendo utilizada para suprir garimpos encravados em locais sem rotas terrestres ou fluviais viáveis.

Mesmo com operações de repressão, a rede de pistas clandestinas demonstra sinais de expansão. Dados do Ministério Público Federal (MPF) indicam que, apenas na Amazônia Ocidental, o número de estruturas irregulares saltou de 749 em 2024 para 844 em 2025 — uma alta de 12,68% que evidencia a agilidade da logística clandestina frente à capacidade de resposta do Estado.

Gargalos na fiscalização e segurança territorial

Relatórios da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apresentados em audiência informada pelo Ministério Público Federal sinalizam que o mapeamento de pistas sem autorização pode ultrapassar 1.200 em toda a região amazônica. O MPF destaca que a eficácia da fiscalização enfrenta gargalos devido à fragmentação de competências e limitações operacionais entre órgãos como Ibama, Anac e as Forças Armadas, o que dificulta a inutilização definitiva dessas estruturas.