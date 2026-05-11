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O mapa do crime: mais de 2.800 pistas clandestinas formam 'estrada aérea' do garimpo na Amazônia

Levantamento revela a malha invisível que alimenta a mineração ilegal; em um ano, número de pistas saltou 12% em áreas protegidas

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:14

Amazônia sob as asas do garimpo: veja onde ficam as quase 3 mil pistas que sustentam o crime
O bioma amazônico concentra 2.869 pistas de pouso mapeadas, das quais 804 estão localizadas dentro de áreas protegidas, funcionando como o principal suporte logístico para o garimpo ilegal. Crédito: Reprodução/PRF

A imensidão da floresta amazônica abriga uma malha aérea que opera à margem das autoridades e é apontada como peça central para a viabilização do garimpo ilegal. Levantamentos técnicos do MapBiomas indicam a existência de 2.869 pistas clandestinas na Amazônia, revelando a escala de um desafio que ultrapassa a infraestrutura básica; desse total, 804 estão localizadas dentro de áreas protegidas, como Unidades de Conservação e Terras Indígenas.

Amazônia sob as asas do garimpo: veja onde ficam as quase 3 mil pistas que sustentam o crime

A fiscalização em territórios sensíveis enfrenta desafios logísticos para interromper a entrada de insumos e o avanço da mineração ilegal. Reprodução/Exército Brasileiro por PRF
Inutilização de pistas clandestinas é uma das principais estratégias do governo para desarticular a infraestrutura do crime na Amazônia. MPF/Reprodução dos Autos por PRF
Levantamentos técnicos do MapBiomas indicam que a malha de aeródromos irregulares no bioma já soma 2.869 unidades mapeadas. Reprodução/PRF por PRF
Aviões de pequeno porte são os principais vetores de abastecimento para garimpos encravados em regiões sem rotas terrestres ou fluviais. Christian Braga/Greenpeace por PRF
Operações integradas entre órgãos federais buscam frear o crescimento de 12,68% nas pistas irregulares registrado na Amazônia Ocidental. Divulgação/Comissão de Meio Ambiente por PRF
Das pistas mapeadas na Amazônia, 804 estão localizadas dentro de áreas protegidas, como Terras Indígenas e Unidades de Conservação. Chico Batata/Greenpeace por PRF
Municípios paraenses como Itaituba, Jacareacanga, Altamira e São Félix do Xingu consolidaram-se como polos logísticos da aviação clandestina. Bruno Mancinelle/Casa de Governo por PRF
Destruição de aeronaves e estruturas de apoio é fundamental para neutralizar a logística que sustenta a invasão de territórios protegidos. Reprodução/Agência de Proteção Ambiental dos EUA por PRF
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A fiscalização em territórios sensíveis enfrenta desafios logísticos para interromper a entrada de insumos e o avanço da mineração ilegal. Reprodução/Exército Brasileiro por PRF

Essa rede aérea é descrita por órgãos de fiscalização como um canal para o fluxo de combustível, mantimentos e equipamentos pesados. Segundo o MapBiomas, 456 pistas clandestinas estão situadas a menos de cinco quilômetros de zonas garimpadas. Na Terra Indígena Yanomami, o levantamento aponta que 33,7% das pistas mapeadas estão nessa faixa de proximidade de até 5 km em relação aos pontos de exploração mineral.

O avanço da malha irregular e os pontos críticos

A concentração geográfica dessas pistas reflete as áreas de maior pressão mineral no país, com os estados de Mato Grosso, Pará e Roraima liderando o ranking de registros. Dentro desse mapa, municípios paraenses como Itaituba, Jacareacanga, Altamira e São Félix do Xingu consolidaram-se como polos logísticos. Em muitas dessas regiões, a aeronave torna-se a principal forma de acesso, sendo utilizada para suprir garimpos encravados em locais sem rotas terrestres ou fluviais viáveis.

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Mesmo com operações de repressão, a rede de pistas clandestinas demonstra sinais de expansão. Dados do Ministério Público Federal (MPF) indicam que, apenas na Amazônia Ocidental, o número de estruturas irregulares saltou de 749 em 2024 para 844 em 2025 — uma alta de 12,68% que evidencia a agilidade da logística clandestina frente à capacidade de resposta do Estado.

Gargalos na fiscalização e segurança territorial

Relatórios da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apresentados em audiência informada pelo Ministério Público Federal sinalizam que o mapeamento de pistas sem autorização pode ultrapassar 1.200 em toda a região amazônica. O MPF destaca que a eficácia da fiscalização enfrenta gargalos devido à fragmentação de competências e limitações operacionais entre órgãos como Ibama, Anac e as Forças Armadas, o que dificulta a inutilização definitiva dessas estruturas.

Além do dano ambiental, a aviação clandestina amplia a vulnerabilidade de povos indígenas e comunidades isoladas ao dificultar a ação de agentes de fiscalização e assistência. Enquanto a resposta federal permanece concentrada em poucos territórios, como em Roraima, a malha de pistas clandestinas segue ativa e reforça a logística do garimpo ilegal na Amazônia.

Tags:

Brasil Floresta Amazônica Amazonas Grilagem

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