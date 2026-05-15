DINHEIRO NA CONTA

Abono salarial PIS/Pasep 2026 terá novo pagamento nesta sexta-feira (15); veja quem recebe

Benefício é de até um salário-mínimo

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:55

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá uma nova rodada nesta sexta-feira (15). Desta vez, o benefício será destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos nos meses de maio e junho.

O abono salarial é pago anualmente a trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa e pode chegar ao valor de um salário-mínimo.

Valores a receber no PIS/Pasep 1 de 2

Para receber o benefício, o trabalhador precisa ter tido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 em 2024, além de cumprir os demais requisitos exigidos pelo programa.

As informações sobre valores, datas de pagamento e banco responsável pelo depósito podem ser consultadas por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal Gov.br.

O calendário de pagamentos começou em fevereiro, com os trabalhadores nascidos em janeiro. Em março, receberam os aniversariantes de fevereiro. Já em abril, foi a vez dos nascidos em março e abril.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados em 2026, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

A partir deste ano, o calendário do PIS/Pasep passou a seguir datas fixas. Os pagamentos serão realizados sempre no dia 15 do mês correspondente ao nascimento do trabalhador ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em fim de semana ou feriado.