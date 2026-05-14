EMPREGO

Prefeitura abre inscrições para concurso com 955 vagas a partir do ensino médio e salários de R$ 8,8 mil

Oportunidades são para atuar em Campina Grande, na Paraíba

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:30

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, abriu, nesta quinta-feira (14), inscrições para um concurso público com 955 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades para os setores de educação, administração, saúde, finanças e obras.

Os salários variam entre R$ 1.162 e R$ 8.816,66, a depender da função. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame, até o dia 15 de junho.

Concurso de Prefeitura de Campina Grande 1 de 5

A taxa de inscrição é de R$ 110 ou R$ 150, de acordo com o cargo escolhido.

O certame é dividido em dois editais: um que oferta 925 vagas em mais de 60 cargos, e outro específico para o cargo de Guarda Civil Municipal, com a oferta de 30 vagas.