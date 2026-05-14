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Prefeitura abre inscrições para concurso com 955 vagas a partir do ensino médio e salários de R$ 8,8 mil

Oportunidades são para atuar em Campina Grande, na Paraíba

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:30

Concurso público
Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, abriu, nesta quinta-feira (14), inscrições para um concurso público com 955 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Há oportunidades para os setores de educação, administração, saúde, finanças e obras.

Os salários variam entre R$ 1.162 e R$ 8.816,66, a depender da função. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame, até o dia 15 de junho.

Concurso de Prefeitura de Campina Grande

Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
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Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução

A taxa de inscrição é de R$ 110 ou R$ 150, de acordo com o cargo escolhido.

O certame é dividido em dois editais: um que oferta 925 vagas em mais de 60 cargos, e outro específico para o cargo de Guarda Civil Municipal, com a oferta de 30 vagas.

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O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva, marcada para o dia 30 de agosto, e prova de títulos, exclusiva para os cargos de carreira do magistério público e de caráter classificatório.

Tags:

Emprego Concurso Público

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