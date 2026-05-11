EMPREGO

Detran abre processo seletivo com 170 vagas e salários de até R$ 3,8 mil na Bahia

Há oportunidades para Salvador e cidades do interior baiano

Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:21

Concurso público Crédito: Freepik

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) abriu um novo processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 170 vagas distribuídas entre Salvador e diversos municípios do interior do estado.

As oportunidades são para as funções de Técnico de Nível Superior nas áreas de Administração, Ciências Jurídicas, Ciências Contábeis, Jornalismo, Psicologia, Engenharia Civil, Arquitetura, Examinador de Trânsito e Área Diversa, além do cargo de Técnico de Nível Médio – Atendente. A maior parte das vagas é destinada ao cargo de atendente, com lotações em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, Barreiras, Ilhéus, Porto Seguro, Lauro de Freitas, Cruz das Almas, Seabra e outras localidades baianas.

Vagas do Detran-BA 1 de 18

Os salários variam conforme a função. Para os cargos de nível superior, a remuneração total é de R$ 3.810,40, composta por vencimento básico e gratificação, com jornadas de até 40 horas semanais. Já para Técnico de Nível Médio – Atendente, o valor chega a R$ 3.170,32 para carga horária de 40 horas semanais. O edital também prevê auxílio-transporte, auxílio-refeição e assistência médica facultativa.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site selecao.ba.gov.br, entre os dias 11 e 15 de maio de 2026. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição e deverá escolher a função, área de atuação e localidade desejada no momento do cadastro.

O processo seletivo contará com etapa única de Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. A análise levará em consideração experiência profissional, cursos de qualificação, capacitação, extensão, pós-graduação e informática, conforme os critérios previstos no edital. Os candidatos convocados deverão encaminhar a documentação comprobatória entre os dias 8 e 12 de junho de 2026.