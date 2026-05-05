Prefeitura de cidade na Bahia abre seleção com 65 vagas de estágio e salários de até R$ 3 mil

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Millena Marques
Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:13
A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abriu uma seleção com 65 vagas de estágio. Há oportunidades para estudantes de graduação, pós-graduação e mestrado, com salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 3 mil.
A seleção é para estudantes das seguintes áreas: Tecnologia da Informação (graduação, pós-graduação e mestrado);Contabilidade (graduação e pós-graduação); Arquitetura e Urbanismo (graduação e pós-graduação); Engenharia Civil (graduação); Administração (pós-graduação); Serviço Social (pós-graduação).
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Para participar da seleção, basta enviar o currículo para o e-mail selecao.estagio.pmlf@gmail.com. As vagas ficarão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.