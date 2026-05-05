ECONOMIA

Prefeitura de cidade na Bahia abre seleção com 65 vagas de estágio e salários de até R$ 3 mil

Oportunidades são para atuar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:13

Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abriu uma seleção com 65 vagas de estágio. Há oportunidades para estudantes de graduação, pós-graduação e mestrado, com salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 3 mil.

A seleção é para estudantes das seguintes áreas: Tecnologia da Informação (graduação, pós-graduação e mestrado);Contabilidade (graduação e pós-graduação); Arquitetura e Urbanismo (graduação e pós-graduação); Engenharia Civil (graduação); Administração (pós-graduação); Serviço Social (pós-graduação).

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador 1 de 10