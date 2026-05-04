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Prefeitura abre concurso público com 156 vagas para candidatos a partir do ensino fundamental

Oportunidades são para atuar em Ipubi, no sertão de Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:34

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público
Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público Crédito: TRE-MT

A Prefeitura de Ipubi abriu concurso público com 156 vagas para cargos efetivos em diferentes níveis de escolaridade. O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico (IDHTEC) e prevê seleção por meio de provas objetivas e outras etapas, conforme o cargo pretendido.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, entre os dias 6 de abril e 7 de maio de 2026. O pagamento da taxa pode ser realizado até 8 de maio. Os valores variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 115 para nível superior.

Concurso público - quais pagam maiores salários

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Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Ao todo, o concurso oferece 156 vagas para o quadro permanente da prefeitura, contemplando funções de níveis fundamental, médio e superior. Há ainda reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação estadual.

A seleção será composta por diferentes etapas, a depender do cargo. A principal fase é a prova objetiva, obrigatória para todos os candidatos, marcada para o dia 7 de junho de 2026. O exame terá duração de três horas e será formado por 40 questões de múltipla escolha, com conteúdos que incluem Língua Portuguesa, raciocínio lógico ou matemática e conhecimentos específicos.

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Para cargos de nível superior, também haverá prova de títulos, com pontuação adicional limitada a dois pontos, destinada apenas à classificação. Já para algumas funções específicas, como a de agente comunitário de saúde, o processo seletivo inclui etapas extras, como exames médicos, teste de aptidão física e curso de formação inicial, todas de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, os candidatos serão classificados conforme o desempenho nas provas, sendo exigida nota mínima para aprovação. A lista final trará a classificação em ordem decrescente de pontuação, respeitando os critérios de desempate previstos.

O concurso público terá validade conforme estabelecido no edital, podendo ser prorrogado, e representa uma oportunidade para quem busca ingressar no serviço público municipal em Pernambuco.

Tags:

Emprego Concurso Público

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