EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 156 vagas para candidatos a partir do ensino fundamental

Oportunidades são para atuar em Ipubi, no sertão de Pernambuco

Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:34

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público Crédito: TRE-MT

A Prefeitura de Ipubi abriu concurso público com 156 vagas para cargos efetivos em diferentes níveis de escolaridade. O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico (IDHTEC) e prevê seleção por meio de provas objetivas e outras etapas, conforme o cargo pretendido.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, entre os dias 6 de abril e 7 de maio de 2026. O pagamento da taxa pode ser realizado até 8 de maio. Os valores variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 115 para nível superior.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Ao todo, o concurso oferece 156 vagas para o quadro permanente da prefeitura, contemplando funções de níveis fundamental, médio e superior. Há ainda reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação estadual.

A seleção será composta por diferentes etapas, a depender do cargo. A principal fase é a prova objetiva, obrigatória para todos os candidatos, marcada para o dia 7 de junho de 2026. O exame terá duração de três horas e será formado por 40 questões de múltipla escolha, com conteúdos que incluem Língua Portuguesa, raciocínio lógico ou matemática e conhecimentos específicos.

Para cargos de nível superior, também haverá prova de títulos, com pontuação adicional limitada a dois pontos, destinada apenas à classificação. Já para algumas funções específicas, como a de agente comunitário de saúde, o processo seletivo inclui etapas extras, como exames médicos, teste de aptidão física e curso de formação inicial, todas de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, os candidatos serão classificados conforme o desempenho nas provas, sendo exigida nota mínima para aprovação. A lista final trará a classificação em ordem decrescente de pontuação, respeitando os critérios de desempate previstos.