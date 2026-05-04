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Bancos vão perdoar dívidas em nova fase do Desenrola; veja valores

Devedores poderão limpar o nome com nova medida

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:23

A simulação do acordo é o primeiro passo para descobrir quanto do seu fundo de garantia pode ser usado para abater o principal da dívida.
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto Crédito: Reprodução/Ministério da Fazenda

O programa Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0, prevê que instituições financeiras perdoem dívidas de até R$ 100. Isso quer dizer que os devedores não estarão mais com o "nome sujo".

Além disso, os bancos devem destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor que for renegociado, além de proibir o envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, pix crédito e pix parcelado.

Veja os 10 carros com as maiores dívidas de IPVA na Bahia

LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 59.045,92 | 2015 a 2024 por Reprodução
BMW 528 I | 60.306,70 | 2015 a 2024 por Divulgação
LR DISCOVERY 4 3.0 SE | 83.261,95 | 2015 a 2024 por Reprodução
Porche 911 Carrera | 90.943,73 | 2023 e 2024 por Divulgação
TOYOTA HILUX SWSRXAF4D | 99.574,19 | 2018 a 2024 por Reprodução
BMW 435I Coupe | 115.584,06 | 2015 a 2024 por Auto Esporte
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
FERRARI F12 Berlineta | 128.822,33 | 2024 por Reprodução
LR Range Rover SPT 3.0 TD HSE | 178.762,92 | 2018 a 2024 por Divulgação
1 de 10
LR DISCOVERY 4 2.7 S | 57.879,77 | 2015 a 2024 por Reprodução

O Desenrola 2.0 é uma iniciativa do governo federal para reduzir o endividamento da população brasileira para quem ganha até cinco salários mínimos, hoje R$ 8.105. Será possível negociar débitos do cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

O programa é uma reformulação da política anterior de renegociação e tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias, especialmente aquelas com dívidas de alto custo.

A iniciativa prevê descontos significativos, de 30% a 90%, nas dívidas renegociadas e a possibilidade de uso de até R$ 1 mil ou 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.

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O cidadão terá um novo crédito para pagar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês com prazo de até 48 meses para pagar.

O limite da nova dívida, após os descontos, é de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira, com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

O programa também prevê renegociação de dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de micro e pequenas empresas, além de pequenos agricultores familiares.

Tags:

Brasil Fies E Desenrola

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