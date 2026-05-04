ECONOMIA

Bancos vão perdoar dívidas em nova fase do Desenrola; veja valores

Devedores poderão limpar o nome com nova medida

Millena Marques

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:23

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto Crédito: Reprodução/Ministério da Fazenda

O programa Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0, prevê que instituições financeiras perdoem dívidas de até R$ 100. Isso quer dizer que os devedores não estarão mais com o "nome sujo".

Além disso, os bancos devem destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor que for renegociado, além de proibir o envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, pix crédito e pix parcelado.

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O Desenrola 2.0 é uma iniciativa do governo federal para reduzir o endividamento da população brasileira para quem ganha até cinco salários mínimos, hoje R$ 8.105. Será possível negociar débitos do cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

O programa é uma reformulação da política anterior de renegociação e tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias, especialmente aquelas com dívidas de alto custo.

A iniciativa prevê descontos significativos, de 30% a 90%, nas dívidas renegociadas e a possibilidade de uso de até R$ 1 mil ou 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.

O cidadão terá um novo crédito para pagar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos. A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês com prazo de até 48 meses para pagar.

O limite da nova dívida, após os descontos, é de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira, com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).