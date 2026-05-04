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Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários superiores a R$ 20 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:54

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades
Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades Crédito: Shutterstock

A semana começa com várias oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. Um levantamento reúne concursos com inscrições abertas em prefeituras de diferentes estados, somando mais de mil vagas imediatas para cargos de níveis variados, com salários que chegam a R$ 21 mil.

Entre os destaques, estão seleções com grande número de vagas. Os editais já foram publicados e detalham prazos, taxas de inscrição e bancas organizadoras. Confira abaixo a lista de concursos abertos reunida pelo CORREIO.

Prefeitura de Congonhal

Vagas: 222

Salário: até R$ 13,6 mil

Inscrições: até 31 de junho de 2026

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Banca: Imam Concursos

Prefeitura de Cajari

Vagas: 189

Salário: até R$ 4,9 mil

Inscrições: até 20 de maio de 2026

Taxa: R$ 81 a R$ 135

Banca: Instituto JKMA

Concurso de Cajari

Concurso de Cajari por Reprodução
Concurso de Cajari por Reprodução
Concurso de Cajari por Reprodução
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Concurso de Cajari por Reprodução

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 55 a R$ 75

Banca: Instituto ACCESS

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
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Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital

Prefeitura de Minaçu

Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Instituto Verbena

Prefeitura de Minuaçu

Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
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Prefeitura de Minuaçu por Reprodução

Prefeitura de Indaial

Vagas: 83

Salário: até R$ 20 mil

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 140

Banca: Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Prefeitura de Aroeiras

Vagas: 99

Salário: até R$ 14 mil

Inscrições: até 24 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70

Banca: Fundação Vale do Piauí

Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras

Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
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Veja todas as vagas por Reprodução

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Banca: Itame

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Banca: Instituto Mineiro Educar & Sorrir

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena

Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
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Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 55 e R$ 75

Banca: Instituto ACCESS

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Tags:

Vagas Concurso Edital Salários

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