Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários superiores a R$ 20 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:54
A semana começa com várias oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. Um levantamento reúne concursos com inscrições abertas em prefeituras de diferentes estados, somando mais de mil vagas imediatas para cargos de níveis variados, com salários que chegam a R$ 21 mil.
Entre os destaques, estão seleções com grande número de vagas. Os editais já foram publicados e detalham prazos, taxas de inscrição e bancas organizadoras. Confira abaixo a lista de concursos abertos reunida pelo CORREIO.
Prefeitura de Congonhal
Vagas: 222
Salário: até R$ 13,6 mil
Inscrições: até 31 de junho de 2026
Taxa: R$ 60 a R$ 150
Banca: Imam Concursos
Prefeitura de Cajari
Vagas: 189
Salário: até R$ 4,9 mil
Inscrições: até 20 de maio de 2026
Taxa: R$ 81 a R$ 135
Banca: Instituto JKMA
Concurso de Cajari
Prefeitura de Promissão
Vagas: 186
Salário: até R$ 6,3 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: R$ 55 a R$ 75
Banca: Instituto ACCESS
Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil
Prefeitura de Minaçu
Vagas: 90
Salário: até R$ 21 mil
Inscrições: até 24 de junho de 2026
Taxa: R$ 150
Prefeitura de Minuaçu
Prefeitura de Indaial
Vagas: 83
Salário: até R$ 20 mil
Inscrições: até 21 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 100 e R$ 140
Prefeitura de Aroeiras
Vagas: 99
Salário: até R$ 14 mil
Inscrições: até 24 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70
Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras
Prefeitura de Faina
Vagas: 60
Salário: até R$ 13,5 mil
Inscrições: até 22 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 150
Prefeitura de Conselheiro Pena
Vagas: 242
Salário: até R$ 7,2 mil
Inscrições: até 8 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 100
Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena
Prefeitura de Paracatu
Vagas: 272
Salário: até R$ 6,5 mil
Inscrições: até 15 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 70 a R$ 110
Concurso público - quais pagam maiores salários
Prefeitura de Promissão
Vagas: 186
Salário: até R$ 6,3 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 55 e R$ 75