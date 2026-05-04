OPORTUNIDADES

Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários superiores a R$ 20 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

Wendel de Novais

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:54

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades Crédito: Shutterstock

A semana começa com várias oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. Um levantamento reúne concursos com inscrições abertas em prefeituras de diferentes estados, somando mais de mil vagas imediatas para cargos de níveis variados, com salários que chegam a R$ 21 mil.

Entre os destaques, estão seleções com grande número de vagas. Os editais já foram publicados e detalham prazos, taxas de inscrição e bancas organizadoras. Confira abaixo a lista de concursos abertos reunida pelo CORREIO.

Prefeitura de Congonhal

Vagas: 222

Salário: até R$ 13,6 mil

Inscrições: até 31 de junho de 2026

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Prefeitura de Cajari

Vagas: 189

Salário: até R$ 4,9 mil

Inscrições: até 20 de maio de 2026

Taxa: R$ 81 a R$ 135

Concurso de Cajari 1 de 3

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: R$ 55 a R$ 75

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil 1 de 12

Prefeitura de Minaçu



Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Prefeitura de Minuaçu 1 de 4

Prefeitura de Indaial

Vagas: 83

Salário: até R$ 20 mil

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 140

Prefeitura de Aroeiras

Vagas: 99

Salário: até R$ 14 mil

Inscrições: até 24 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70

Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras 1 de 8

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena 1 de 5

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026