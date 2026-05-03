Polícia Civil anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 26 mil

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Millena Marques
Publicado em 3 de maio de 2026 às 19:21
A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) divulgou a atualização do cronograma do concurso público para o cargo de delegado. O certame prevê uma longa sequência de etapas, com aplicação das provas objetivas e discursivas marcada para o dia 5 de julho de 2026.
De acordo com o edital retificado, o período de inscrições será aberto entre os dias 7 e 25 de maio de 2026. Os candidatos terão até 27 de maio para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
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O concurso será composto por diversas fases eliminatórias e classificatórias. Após as provas objetivas e discursivas, os candidatos aprovados seguirão para avaliação oral, prevista para ocorrer entre 8 e 11 de outubro de 2026.
Também fazem parte do processo:
- exames médicos e avaliação biométrica
- teste de aptidão física
- avaliação psicológica
- investigação social
- curso de formação profissional
As etapas se estendem até 2028, quando está prevista a divulgação do resultado final do concurso, marcada para 8 de março daquele ano.
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