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Prefeitura abre concurso com 222 vagas e salários de até R$ 13,6 mil

Inscrições começam em junho e provas estão previstas para agosto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10:50

Concursos abertos
Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Congonhal, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público com 222 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 13.611,14, a depender da função.

As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de junho e 31 de julho, por meio do site da banca organizadora, o IMAM Concursos. As taxas de participação vão de R$ 60 a R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para os dias 29 e 30 de agosto. Para alguns cargos, também haverá prova prática.

As oportunidades abrangem diversas áreas. No nível fundamental, há vagas para auxiliar de serviços gerais, operário e motorista. Já no nível médio e técnico, estão disponíveis cargos como agente administrativo, técnico de enfermagem e monitor de creche.

Para o nível superior, há vagas para profissionais como enfermeiro, psicólogo, professor, assistente social e médico, com os maiores salários do edital.

O concurso terá validade e poderá convocar também candidatos do cadastro de reserva durante esse período.

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