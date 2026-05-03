EMPREGO

Prefeitura abre concurso com 222 vagas e salários de até R$ 13,6 mil

Inscrições começam em junho e provas estão previstas para agosto

Esther Morais

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10:50

Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Congonhal, em Minas Gerais, publicou edital de concurso público com 222 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 13.611,14, a depender da função.

As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de junho e 31 de julho, por meio do site da banca organizadora, o IMAM Concursos. As taxas de participação vão de R$ 60 a R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para os dias 29 e 30 de agosto. Para alguns cargos, também haverá prova prática.

As oportunidades abrangem diversas áreas. No nível fundamental, há vagas para auxiliar de serviços gerais, operário e motorista. Já no nível médio e técnico, estão disponíveis cargos como agente administrativo, técnico de enfermagem e monitor de creche.

Para o nível superior, há vagas para profissionais como enfermeiro, psicólogo, professor, assistente social e médico, com os maiores salários do edital.