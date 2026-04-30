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Azul lança rota inédita entre Confins (MG) e Lençóis (BA) e reforça acesso à Chapada Diamantina

Novo voo vai facilitar a chegada a um dos principais destinos de natureza e aventura do país

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:10

Voo vai conectar a Chapada Diamantina a um dos maiores hubs da Azul a partir de junho  Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

A Azul anunciou nesta quinta-feira (dia 30) um novo voo ligando, pela primeira vez, Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Lençóis (BA), principal acesso à Chapada Diamantina, um dos mais famosos destinos de ecoturismo do país. A operação, que será iniciada em junho deste ano, representa um avanço relevante na conectividade aérea da região, com uma rota inédita entre os dois mercados. As passagens estão disponíveis para compra nas plataformas da companhia aérea.

Os voos serão operados com aeronaves ATR (com capacidade para 70 pessoas), às quintas e aos domingos, com partidas de Confins às 8h20 e retorno de Lençóis às 13h25 - o que propicia um fluxo para viagens mais curtas, de fins de semana. Os voos partindo de Belo Horizonte, que é o segundo maior hub da Azul, proporcionam mais uma opção de acesso a viajantes oriundos de mais de 50 localidades de todo o Brasil que fazem conexão com Confins, além de turistas estrangeiros provenientes dos Estados Unidos e Uruguai.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes

Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Condutor Lúcio Moraes mostra exemplos de 'mosquitos', nomes dados aos pequenos diamantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Monumento homenageia quem trabalhou no garimpo por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Imagem de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, feita por Arthur Soares, na Galeria Soar, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO

“Essa nova rota é mais um movimento estratégico da Azul para estimular mercados com alto potencial turístico e ainda pouco explorados em termos de conectividade aérea. Ao ligar diretamente um dos nossos principais hubs da companhia a um destino consolidado como a Chapada Diamantina, ampliamos a capilaridade da nossa malha, fortalecemos a geração de demanda e criamos oportunidades de fluxo de Clientes, tanto em viagens de lazer quanto corporativas. Assim, seguimos expandindo de forma sustentável, conectando o Brasil de maneira inteligente e eficiente”, afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

Visite Lençóis: conheça algumas opções para se hospedar e comer bem na cidade dos diamantes

Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Pousada Casa da Geléia, em Lençóis, é um bom local para quem gosta da observação de pássaros por Donaldson Gomes/CORREIO
Pousada Casa da Geléia, em Lençóis, é um bom local para quem gosta da observação de pássaros por Donaldson Gomes/CORREIO
Pousada Casa da Geléia, em Lençóis, é um bom local para quem gosta da observação de pássaros por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, é uma das opções de hospedagem por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, é uma das opções de hospedagem por Donaldson Gomes/CORREIO
Lembranças de Mainha, da chef Katiana Alves, do restaurante Sabor da Serra por Donaldson Gomes/CORREIO
Risoto baiano da chef Katiana Alves, do restaurante Sabor da Serra por Donaldson Gomes/CORREIO
Moqueca premiada da chef Katiana Alves, do restaurante Sabor da Serra por Donaldson Gomes/CORREIO
Carne do Sol do restaurante Garimpo Gourmet por Donaldson Gomes/CORREIO
Pousada Vila Serrana, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel Canto das Águas está instalado ao lado do Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel Canto das Águas está instalado ao lado do Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel Canto das Águas está instalado ao lado do Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel Canto das Águas está instalado ao lado do Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, é uma das opções de hospedagem por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
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Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO

Para complementar a nova rota, a Azul Viagens amplia sua oferta para a Chapada Diamantina com pacotes que integram passagens aéreas, hospedagem e atrações nos principais pontos turísticos da região. Os roteiros incluem visitas a cartões-postais como o Morro do Pai Inácio, a Gruta da Lapa Doce, a Pratinha, a Cachoeira do Mosquito e a Cachoeira da Fumaça, além de trilhas pelo Vale do Pati e passeios pelo Poço do Diabo e Poço Azul. Com permanência de 3 noites, os pacotes são estruturados para diferentes perfis de viajantes, com acompanhamento de guias especializados e foco em segurança, conforto e imersão na natureza local. As reservas podem ser feitas nesse link.

Lençois-BA, na Chapada Diamantina

Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução
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Lençois-BA, na Chapada Diamantina por Reprodução

No coração da Bahia, a Chapada Diamantina é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, reconhecida nacionalmente por suas trilhas, cachoeiras, grutas e paisagens naturais únicas. A região abriga o Parque Nacional da Chapada Diamantina, uma das unidades de conservação mais emblemáticas do país. Com relevância econômica crescente, o destino é impulsionado pelo turismo sustentável, pela hotelaria e por atividades ligadas à economia criativa e ao comércio local. Lençóis, principal porta de entrada, concentra a infraestrutura turística e exerce papel estratégico no desenvolvimento regional.

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