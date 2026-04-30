TURISMO

Azul lança rota inédita entre Confins (MG) e Lençóis (BA) e reforça acesso à Chapada Diamantina

Novo voo vai facilitar a chegada a um dos principais destinos de natureza e aventura do país

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de abril de 2026 às 21:10

Voo vai conectar a Chapada Diamantina a um dos maiores hubs da Azul a partir de junho Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

A Azul anunciou nesta quinta-feira (dia 30) um novo voo ligando, pela primeira vez, Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Lençóis (BA), principal acesso à Chapada Diamantina, um dos mais famosos destinos de ecoturismo do país. A operação, que será iniciada em junho deste ano, representa um avanço relevante na conectividade aérea da região, com uma rota inédita entre os dois mercados. As passagens estão disponíveis para compra nas plataformas da companhia aérea.

Os voos serão operados com aeronaves ATR (com capacidade para 70 pessoas), às quintas e aos domingos, com partidas de Confins às 8h20 e retorno de Lençóis às 13h25 - o que propicia um fluxo para viagens mais curtas, de fins de semana. Os voos partindo de Belo Horizonte, que é o segundo maior hub da Azul, proporcionam mais uma opção de acesso a viajantes oriundos de mais de 50 localidades de todo o Brasil que fazem conexão com Confins, além de turistas estrangeiros provenientes dos Estados Unidos e Uruguai.

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“Essa nova rota é mais um movimento estratégico da Azul para estimular mercados com alto potencial turístico e ainda pouco explorados em termos de conectividade aérea. Ao ligar diretamente um dos nossos principais hubs da companhia a um destino consolidado como a Chapada Diamantina, ampliamos a capilaridade da nossa malha, fortalecemos a geração de demanda e criamos oportunidades de fluxo de Clientes, tanto em viagens de lazer quanto corporativas. Assim, seguimos expandindo de forma sustentável, conectando o Brasil de maneira inteligente e eficiente”, afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul.

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Para complementar a nova rota, a Azul Viagens amplia sua oferta para a Chapada Diamantina com pacotes que integram passagens aéreas, hospedagem e atrações nos principais pontos turísticos da região. Os roteiros incluem visitas a cartões-postais como o Morro do Pai Inácio, a Gruta da Lapa Doce, a Pratinha, a Cachoeira do Mosquito e a Cachoeira da Fumaça, além de trilhas pelo Vale do Pati e passeios pelo Poço do Diabo e Poço Azul. Com permanência de 3 noites, os pacotes são estruturados para diferentes perfis de viajantes, com acompanhamento de guias especializados e foco em segurança, conforto e imersão na natureza local. As reservas podem ser feitas nesse link.

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