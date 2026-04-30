EMPREGOS E SOLUÇÕES

Feira na UFBA aproxima universitários de oportunidades de emprego

FECS Week 2026 promove networking e recebe a Americanas para discutir carreira e captar talentos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:49

A varejista Americanas marcará presença na FECS Week 2026, um evento de recrutamento organizado pela Universidade Federal da Bahia, no dia 6 de maio. Crédito: Divulgação

A FECS Week 2026 promete movimentar o ambiente universitário baiano com foco direto em empregabilidade e conexão com o mercado. Realizado pela Universidade Federal da Bahia, o evento acontece entre os dias 5 e 7 de maio, no Auditório Raul Chaves, na Faculdade de Direito, reunindo estudantes em uma programação intensiva com palestras, dinâmicas e networking com grandes empresas.

Um dos destaques é a participação da Americanas, que estará presente no dia 6 de maio com representantes discutindo oportunidades de carreira, cultura organizacional e os desafios do varejo. A iniciativa reforça a estratégia da companhia de atrair jovens talentos e identificar futuros líderes, especialmente em um estado onde mantém forte atuação.

Com atividades sempre no turno da manhã (das 8h às 12h30), a FECS Week se posiciona como um aquecimento para a feira de carreiras prevista para junho, ampliando o diálogo entre academia e mercado e oferecendo aos estudantes uma imersão prática nas demandas do mundo do trabalho.

SERVIÇO

Dias 05, 06 e 07 de Maio

Das 8h às 12h30