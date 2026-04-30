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Diretoria nacional da Abracom é reeleita para o biênio 2026-2028

Mercado de comunicação corporativa gera 20 mil empregos e fatura R$ 5,36 bilhões

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:29

Fábio Santos, presidente da Abracom Crédito: Nilton Fukuda/Divulgação

A diretoria da Abracom – Associação Brasileira das Agências de Comunicação foi reeleita para conduzir a entidade, que completará 25 anos em 2027, com o objetivo de promover a cultura da comunicação corporativa e institucional, contribuindo para a expansão e fortalecimento deste mercado. O Comitê Gestor para o biênio 2026-2028 tem como presidente – Fábio Santos; vice-presidente – Rosa Vanzella; secretaria geral - Cláudia Zanuso; diretoria de assuntos legais – Renato Salles e diretoria financeira – Ana Julião.

Na Bahia, a Abracom é representada por Monique Melo, diretora regional e também membro do conselho fiscal, e por Cristina Barude, líder da comissão de divulgação.