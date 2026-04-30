DIVERSOS CARGOS

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil

Oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:16

Concurso abre diversas vagas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Promissão, no interior de São Paulo, abriu um concurso público com 186 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.750 a R$ 6.376,74, a depender da função.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de maio e devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto ACCESS. As taxas custam R$ 55 para nível fundamental, R$ 60 para médio e técnico e R$ 75 para superior.

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil 1 de 12

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 14 de junho. Algumas funções também exigem etapas adicionais, como prova prática, teste de aptidão física ou avaliação de títulos.

As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas. Para nível fundamental, há vagas como ajudante de serviços gerais, gari, motorista, pedreiro e merendeira. No nível médio, há cargos como agente comunitário de saúde, auxiliar de desenvolvimento infantil e guarda civil municipal. Já para nível superior, as vagas incluem assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, professor e psicólogo.