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Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil

Oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:16

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades
Concurso abre diversas vagas  Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Promissão, no interior de São Paulo, abriu um concurso público com 186 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.750 a R$ 6.376,74, a depender da função.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de maio e devem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto ACCESS. As taxas custam R$ 55 para nível fundamental, R$ 60 para médio e técnico e R$ 75 para superior.

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil

Prefeitura abre 186 vagas imediatas em concurso com salários de até R$ 6,3 mil por Edital
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O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 14 de junho. Algumas funções também exigem etapas adicionais, como prova prática, teste de aptidão física ou avaliação de títulos.

As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas. Para nível fundamental, há vagas como ajudante de serviços gerais, gari, motorista, pedreiro e merendeira. No nível médio, há cargos como agente comunitário de saúde, auxiliar de desenvolvimento infantil e guarda civil municipal. Já para nível superior, as vagas incluem assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, professor e psicólogo.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

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