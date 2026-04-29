EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bracell abre inscrições para curso gratuito de operador(a) de máquina de colheita

Em parceria com o Senai, o programa Colheita de Talentos oferece 12 vagas; inscrições começam 6 de maio

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:40

Embora o processo seja aberto para todos, a companhia busca ativamente romper barreiras de gênero, incentivando que mais mulheres ocupem as cabines de equipamentos de alta tecnologia Crédito: Divulgação

O setor florestal, historicamente dominado por homens, ganha novos contornos na Bahia. A Bracell, anuncia a abertura de inscrições para uma nova turma do programa Colheita de Talentos. O curso gratuito, realizado em parceria com o Senai, oferece 12 vagas para a formação de operadores(as) de máquina de colheita, com um incentivo especial: a ampliação da presença feminina no campo.

As inscrições ocorrem entre os dias 06 e 08 de maio e será realizado pelo site do Senai. Embora o processo seja aberto para todos, a companhia busca ativamente romper barreiras de gênero, incentivando que mais mulheres ocupem as cabines de equipamentos de alta tecnologia.

De Psicóloga a Operadora: A força feminina no campo

A história de Luana Santos Bonfim é o rosto dessa transformação. Graduada em Psicologia e com passagem pelo varejo, Luana nunca havia operado uma máquina pesada até conhecer o projeto. Hoje, ela ocupa o posto de Operadora de Máquina de Colheita II na Bracell.

“Quando vi o curso, a dúvida foi inevitável: será que uma mulher consegue operar essas máquinas? Hoje, minha vida mudou totalmente. É uma profissão dinâmica, apaixonante e que exige uma criatividade que pouca gente imagina”, afirma Luana.

Para a operadora, o maior desafio não é a máquina, mas o preconceito. “Nunca duvide de si mesma. Nós, mulheres, muitas vezes não conhecemos a força que realmente temos até assumirmos o controle de um equipamento desses”, reforça.

Educação e Inclusão Estratégica

O programa foca na formação teórica e prática, servindo como porta de entrada para a companhia. Segundo Eduardo Penhalosa, gerente de Recursos Humanos da Bracell Bahia, o Colheita de Talentos está diretamente conectado as metas sociais do Bracell 2030, que preveem a promoção da igualdade de oportunidades para as mulheres. "Ao incentivar a participação feminina em funções técnicas historicamente masculinas, ampliamos o acesso ao desenvolvimento profissional, fortalecemos a diversidade e preparamos a companhia para o futuro, gerando valor para a sociedade em geral e também para o negócio”.

Serviço

Inscrições: 06 a 08 de maio de 2026

Início das aulas: julho de 2026