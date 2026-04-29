EMPREGO

Detran anuncia concurso público com 50 vagas imediatas e salários de até R$ 7,8 mil

Oportunidades são para trabalhar em Alagoas

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:51

Concurso Crédito: TRE-MT

O Governo de Alagoas publicou o edital do novo concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL), com oportunidades para cargos de nível superior e formação de cadastro de reserva. A seleção será organizada pelo Cebraspe e prevê vagas para as funções de Analista de Trânsito, em diversas especialidades, e Assistente de Trânsito.

Ao todo, o certame oferta 50 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, sendo a maior parte destinada ao cargo de Assistente de Trânsito, com 33 oportunidades diretas. Já para Analista de Trânsito, as vagas estão distribuídas entre áreas como Administração, Direito, Engenharia Civil, Estatística, Contabilidade, Pedagogia e Tecnologia da Informação.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Os salários iniciais chegam a R$ 7,8 mil para o cargo de Analista de Trânsito, com jornada de 40 horas semanais. Para Assistente de Trânsito, a remuneração é de R$ 5,4 mil, também com carga horária de 40 horas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150, entre 6 de maio e 9 de junho. O edital prevê ainda possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem em critérios sociais estabelecidos em lei. O período exato de inscrição e a data limite para pagamento da taxa constam no cronograma oficial do certame.

O processo seletivo será composto por provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas na cidade de Maceió. Também estão previstas etapas complementares, como avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimentos de verificação para concorrentes às vagas reservadas.