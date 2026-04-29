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Detran anuncia concurso público com 50 vagas imediatas e salários de até R$ 7,8 mil

Oportunidades são para trabalhar em Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:51

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público
Concurso Crédito: TRE-MT

O Governo de Alagoas publicou o edital do novo concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL), com oportunidades para cargos de nível superior e formação de cadastro de reserva. A seleção será organizada pelo Cebraspe e prevê vagas para as funções de Analista de Trânsito, em diversas especialidades, e Assistente de Trânsito.

Ao todo, o certame oferta 50 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, sendo a maior parte destinada ao cargo de Assistente de Trânsito, com 33 oportunidades diretas. Já para Analista de Trânsito, as vagas estão distribuídas entre áreas como Administração, Direito, Engenharia Civil, Estatística, Contabilidade, Pedagogia e Tecnologia da Informação.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Os salários iniciais chegam a R$ 7,8 mil para o cargo de Analista de Trânsito, com jornada de 40 horas semanais. Para Assistente de Trânsito, a remuneração é de R$ 5,4 mil, também com carga horária de 40 horas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150, entre 6 de maio e 9 de junho. O edital prevê ainda possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem em critérios sociais estabelecidos em lei. O período exato de inscrição e a data limite para pagamento da taxa constam no cronograma oficial do certame.

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O processo seletivo será composto por provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas na cidade de Maceió. Também estão previstas etapas complementares, como avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimentos de verificação para concorrentes às vagas reservadas.

Os aprovados poderão ser lotados em unidades do Detran em todo o estado de Alagoas, conforme a necessidade da administração pública. O concurso terá validade e regras definidas no edital, que também estabelece requisitos como idade mínima de 18 anos, regularidade eleitoral e cumprimento das exigências específicas de cada cargo.

Tags:

Emprego Concurso Público

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