EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 189 vagas e salários de até R$ 4,7 mil a partir do ensino fundamental

Oportunidades são para a Prefeitura de Cajari, no Maranhão

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:26

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Cajari, no Maranhão, abriu um novo concurso público com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, contemplando áreas como educação, saúde e administração.

Ao todo, são ofertadas 189 vagas imediatas, sendo 81 para nível superior, 43 para nível médio/técnico e 65 para nível fundamental, distribuídas em diversos cargos do quadro efetivo do município. Os salários vão até R$ 4,7 mil.

Concurso de Cajari 1 de 3

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, www.institutojkma.org do dia 20 de abril até o dia 20 de maio.

O concurso será composto por diferentes etapas, de acordo com o cargo escolhido. Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para cargos de professor, haverá ainda prova de títulos, enquanto candidatos ao cargo de assessor jurídico passarão por prova discursiva. Já para agente comunitário de saúde, está prevista a realização de curso de formação inicial, também com caráter eliminatório e classificatório.

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A prova objetiva será a principal etapa do certame, sendo necessário atingir, no mínimo, 60% da pontuação total para não ser eliminado.