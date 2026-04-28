Caixa libera lote de até R$ 1.621 do PIS/Pasep; veja se você recebe

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Maiara Baloni
Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:00
Trabalhadores que tiveram problemas com o pagamento do abono salarial PIS/Pasep no início do ano têm um motivo para conferir o saldo bancário esta semana. A Caixa Econômica Federal deu início à liberação do lote residual, uma espécie de "repescagem" para quem estava com o benefício travado por erros de dados ou falhas no processamento.
Diferente dos lotes regulares, que seguem o mês de nascimento, o lote residual atende especificamente quem entrou com recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho até março e teve o pedido aprovado. Em alguns casos, o valor pode chegar a um salário mínimo completo (R$ 1.621).
PIS/PASEP 2026
A forma mais segura de descobrir se você foi incluído neste lote é pelos canais oficiais do Governo Federal. O principal deles é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Ao acessar o app com sua conta Gov.br, basta clicar na aba “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”. Lá, o sistema informa se o seu status mudou para “Emitido” ou se o seu recurso foi "Deferido". Se a mensagem aparecer, o dinheiro já foi enviado para a conta e está pronto para uso
O cálculo do abono salarial é proporcional ao tempo trabalhado com carteira assinada durante o ano-base de 2024. Quem trabalhou os 12 meses recebe o valor cheio de R$ 1.621. Já quem trabalhou apenas um mês, recebe a cota mínima, que fica em torno de R$ 135.
Para ter direito, além de ter trabalhado em 2024, é preciso:
Para quem não é correntista da Caixa, o governo abre automaticamente uma conta poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.
Pelo app, o trabalhador consegue pagar boletos, fazer transferências via Pix ou gerar um código para saque em caixas eletrônicos e lotéricas sem a necessidade de cartão físico. Se o seu abono ainda não foi liberado e você acredita que cumpre os requisitos, é possível registrar novas reclamações pelos canais oficiais até dezembro de 2026.