ECONOMIA

Caixa libera lote de até R$ 1.621 do PIS/Pasep; veja se você recebe

Crédito é voltado para quem teve problemas no sistema e conseguiu aprovar recurso no Ministério do Trabalho

Maiara Baloni

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:00

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

Trabalhadores que tiveram problemas com o pagamento do abono salarial PIS/Pasep no início do ano têm um motivo para conferir o saldo bancário esta semana. A Caixa Econômica Federal deu início à liberação do lote residual, uma espécie de "repescagem" para quem estava com o benefício travado por erros de dados ou falhas no processamento.

Diferente dos lotes regulares, que seguem o mês de nascimento, o lote residual atende especificamente quem entrou com recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho até março e teve o pedido aprovado. Em alguns casos, o valor pode chegar a um salário mínimo completo (R$ 1.621).

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Como saber se o dinheiro caiu para você?

A forma mais segura de descobrir se você foi incluído neste lote é pelos canais oficiais do Governo Federal. O principal deles é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Ao acessar o app com sua conta Gov.br, basta clicar na aba “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”. Lá, o sistema informa se o seu status mudou para “Emitido” ou se o seu recurso foi "Deferido". Se a mensagem aparecer, o dinheiro já foi enviado para a conta e está pronto para uso

Regras e valores em 2026

O cálculo do abono salarial é proporcional ao tempo trabalhado com carteira assinada durante o ano-base de 2024. Quem trabalhou os 12 meses recebe o valor cheio de R$ 1.621. Já quem trabalhou apenas um mês, recebe a cota mínima, que fica em torno de R$ 135.

Para ter direito, além de ter trabalhado em 2024, é preciso:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais;

Estar com os dados atualizados pela empresa no eSocial.

Como realizar o saque pelo celular

Para quem não é correntista da Caixa, o governo abre automaticamente uma conta poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.