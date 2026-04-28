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Datafolha: 45% dos brasileiros fazem bicos para sobreviver a salários baixos

Custo de vida e dívidas forçam brasileiros a buscar renda extra na informalidade

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Quase metade dos brasileiros (45%) buscou fontes de renda alternativa nos últimos meses para driblar a perda do poder de compra, revela o Datafolha. O dado sinaliza uma mudança estrutural; o "bico" deixou de ser eventual para se tornar estratégia de sobrevivência mesmo para quem tem emprego fixo.

Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro

O erro mais comum na classe média é gastar até o último centavo do salário; ele não deve ser o 'teto' de gastos por Reprodução/IA
Falta de planejamento e controle no fluxo de caixa é crítica porque vai levar à falta de controle de contas fixas, despesas extras e investimentos por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Apegado à poupança, a classe média deixa o dinheiro mais parado;  pessoas ricas tendem a investir ativamente em negócios, fontes paralelas de renda e renda passiva (Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock) por Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock
Priorizar o pagamento antecipado de dívidas baratas, como hipotecas com juros baixos, enquanto se carrega dívidas caras, como as do cartão de crédito, é um erro estratégico (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
Não dá para esperar que o dinheiro “sobre” no fim do mês para investir  pois raramente acontece por Freepik
Ser proativo significa planejar o futuro, e ser reativo significa apenas "correr atrás do prejuízo" a cada mês (Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock) por Imagem: CrizzyStudio | Shutterstock
A diferença principal está na "mentalidade", conforme afirma o especialista, que separa quem prospera de quem não busca aprender por Shutterstock
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O erro mais comum na classe média é gastar até o último centavo do salário; ele não deve ser o 'teto' de gastos por Reprodução/IA

Essa pressão financeira redesenha o mercado de trabalho, transformando o esforço extra na única via para fechar as contas do mês.

O perfil do multitarefa por necessidade

A busca pelo dinheiro extra não escolhe necessariamente um setor, mas o levantamento aponta que a pressão é maior nas classes C, D e E. Entre os principais motores dessa movimentação, destacam-se:

  • Inflação de itens básicos: embora os índices oficiais apresentem variações controladas, o custo de vida em serviços e alimentação continua pressionando o orçamento doméstico. 
  • A "Gig Economy": a facilidade de acesso a plataformas digitais (aplicativos de transporte, entrega e microtarefas online) reduziu a barreira de entrada para quem precisa de liquidez imediata.
    • Endividamento: com o crédito caro, a renda extra surge como a única via para evitar a inadimplência ou quitar juros rotativos. 

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Onde os brasileiros estão empreendendo?

A criatividade do brasileiro reflete-se na diversidade das fontes de receita. A pesquisa e analistas do setor indicam que as principais frentes são:

Vendas diretas: de cosméticos a alimentos preparados em casa (marmitas, doces e bolos).

Serviços digitais: gestão de redes sociais, design gráfico e aulas particulares via internet.

Logística e transporte: motoristas e entregadores por aplicativo continuam sendo o porto seguro do trabalho intermitente.

Desapego: a venda de itens usados em marketplaces de segunda mão ganhou força como uma entrada pontual de caixa.

Salários baixos impulsionam o "extra"

Apesar da queda no desemprego, Fabio Bentes, da CNC (Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo), afirma que a busca por renda extra reflete a baixa qualidade dos salários.

Para o economista, o fenômeno é um sintoma direto de um mercado aquecido, mas que oferece remunerações baixas.

"Isso leva a essa busca por complementação de renda em outras atividades, às vezes até nas informais

Fabio Bentes

Economista

Os dados do Datafolha indicam que o emprego formal já não garante o equilíbrio do orçamento doméstico sozinho. A busca por rendas extras revela um desafio estrutural; o descompasso entre a ocupação da mão de obra e salários que cubram o custo de vida essencial da população.

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Brasileiros Dinheiro Pesquisa

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