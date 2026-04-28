Datafolha: 45% dos brasileiros fazem bicos para sobreviver a salários baixos

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Juliana Rodrigues
Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00
Quase metade dos brasileiros (45%) buscou fontes de renda alternativa nos últimos meses para driblar a perda do poder de compra, revela o Datafolha. O dado sinaliza uma mudança estrutural; o "bico" deixou de ser eventual para se tornar estratégia de sobrevivência mesmo para quem tem emprego fixo.
Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro
Essa pressão financeira redesenha o mercado de trabalho, transformando o esforço extra na única via para fechar as contas do mês.
A busca pelo dinheiro extra não escolhe necessariamente um setor, mas o levantamento aponta que a pressão é maior nas classes C, D e E. Entre os principais motores dessa movimentação, destacam-se:
A criatividade do brasileiro reflete-se na diversidade das fontes de receita. A pesquisa e analistas do setor indicam que as principais frentes são:
Vendas diretas: de cosméticos a alimentos preparados em casa (marmitas, doces e bolos).
Serviços digitais: gestão de redes sociais, design gráfico e aulas particulares via internet.
Logística e transporte: motoristas e entregadores por aplicativo continuam sendo o porto seguro do trabalho intermitente.
Desapego: a venda de itens usados em marketplaces de segunda mão ganhou força como uma entrada pontual de caixa.
Apesar da queda no desemprego, Fabio Bentes, da CNC (Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo), afirma que a busca por renda extra reflete a baixa qualidade dos salários.
Para o economista, o fenômeno é um sintoma direto de um mercado aquecido, mas que oferece remunerações baixas.
Fabio BentesEconomista
Os dados do Datafolha indicam que o emprego formal já não garante o equilíbrio do orçamento doméstico sozinho. A busca por rendas extras revela um desafio estrutural; o descompasso entre a ocupação da mão de obra e salários que cubram o custo de vida essencial da população.