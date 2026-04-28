ECONOMIA

Datafolha: 45% dos brasileiros fazem bicos para sobreviver a salários baixos

Custo de vida e dívidas forçam brasileiros a buscar renda extra na informalidade

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Quase metade dos brasileiros (45%) buscou fontes de renda alternativa nos últimos meses para driblar a perda do poder de compra, revela o Datafolha. O dado sinaliza uma mudança estrutural; o "bico" deixou de ser eventual para se tornar estratégia de sobrevivência mesmo para quem tem emprego fixo.

Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro 1 de 7

Essa pressão financeira redesenha o mercado de trabalho, transformando o esforço extra na única via para fechar as contas do mês.

O perfil do multitarefa por necessidade

A busca pelo dinheiro extra não escolhe necessariamente um setor, mas o levantamento aponta que a pressão é maior nas classes C, D e E. Entre os principais motores dessa movimentação, destacam-se:

Inflação de itens básicos: embora os índices oficiais apresentem variações controladas, o custo de vida em serviços e alimentação continua pressionando o orçamento doméstico.

embora os índices oficiais apresentem variações controladas, o custo de vida em serviços e alimentação continua pressionando o orçamento doméstico. A "Gig Economy": a facilidade de acesso a plataformas digitais (aplicativos de transporte, entrega e microtarefas online) reduziu a barreira de entrada para quem precisa de liquidez imediata.

a facilidade de acesso a plataformas digitais (aplicativos de transporte, entrega e microtarefas online) reduziu a barreira de entrada para quem precisa de liquidez imediata. Endividamento: com o crédito caro, a renda extra surge como a única via para evitar a inadimplência ou quitar juros rotativos.

Onde os brasileiros estão empreendendo?

A criatividade do brasileiro reflete-se na diversidade das fontes de receita. A pesquisa e analistas do setor indicam que as principais frentes são:

Vendas diretas: de cosméticos a alimentos preparados em casa (marmitas, doces e bolos).

Serviços digitais: gestão de redes sociais, design gráfico e aulas particulares via internet.

Logística e transporte: motoristas e entregadores por aplicativo continuam sendo o porto seguro do trabalho intermitente.

Desapego: a venda de itens usados em marketplaces de segunda mão ganhou força como uma entrada pontual de caixa.

Salários baixos impulsionam o "extra"

Apesar da queda no desemprego, Fabio Bentes, da CNC (Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo), afirma que a busca por renda extra reflete a baixa qualidade dos salários.

Para o economista, o fenômeno é um sintoma direto de um mercado aquecido, mas que oferece remunerações baixas.

"Isso leva a essa busca por complementação de renda em outras atividades, às vezes até nas informais Fabio Bentes Economista