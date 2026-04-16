Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro esquecido no BC: R$ 10,5 bilhões estão disponíveis; veja como consultar e sacar

Sistema do Banco Central concentra valores de contas antigas e cobranças indevidas; maioria tem pouco a receber, mas há quantias maiores

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:55

Dinheiro
Ao todo, R$ 10,5 bilhões estão parados no Sistema de Valores a Receber (SVR), aguardando pedidos de resgate. Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O balanço mais recente do Banco Central indica que uma cifra bilionária continua à espera de seus donos em instituições financeiras de todo o país. Ao todo, R$ 10,5 bilhões estão parados no Sistema de Valores a Receber (SVR), aguardando solicitação de resgate. Os dados, referentes a fevereiro de 2026, mostram que o montante se divide entre pessoas físicas e empresas, com valores originados de contas encerradas e cobranças indevidas.

Dinheiro

Dinheiro por Shutterstock
[Edicase]Aprender a rentabilizar dinheiro proveniente de premiações pode garantir um futuro próspero (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Dinheiro apreendido com os suspeitos por Divulgação Alberto Maraux
Dinheiro na carteira é uma das simpatias por Brenda Rocha - Blossom/Shutterstock
[Edicase]Incluir atividades simples no dia a dia ajuda a ter mais controle do dinheiro (Imagem: Singkham | Shutterstock) por Imagem: Singkham | Shutterstock
Dinheiro ainda pode ser resgatado por Shutterstock
[Edicase]Simpatia pode ser feita para não faltar dinheiro em casa (Imagem: Singkham | Shutterstock) por Imagem: Singkham | Shutterstock
Dinheiro: juros básicos da economia podem ser elevados por José Cruz/Agência Brasil
[Edicase]É necessário ter atenção ao enviar dinheiro por Pix (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por
Dinheiro encontrado durante busca e apreensão da PF por Divulgação/Polícia Federal
Dinheiro por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Dinheiro por Shutterstock
1 de 12
Dinheiro por Shutterstock

Do total disponível, a maior parte pertence aos cidadãos: são R$ 7,8 bilhões destinados a pessoas físicas. Outros R$ 2,22 bilhões estão vinculados a contas de empresas. Apesar do volume elevado, o Banco Central destaca que a maioria dos valores é pequena. Segundo as estatísticas, 63% dos beneficiários têm até R$ 10 para receber, enquanto apenas 2% têm direito a quantias superiores a R$ 1 mil.

De onde vêm os valores

Leia mais

Imagem - TV 3.0: o que muda na Copa de 2026 com imagem 4K, som imersivo e interatividade

TV 3.0: o que muda na Copa de 2026 com imagem 4K, som imersivo e interatividade

Imagem - Desenrola 2.0: como o governo quer usar o FGTS para reduzir juros das dívidas

Desenrola 2.0: como o governo quer usar o FGTS para reduzir juros das dívidas

Imagem - Nem litoral, nem São Paulo: conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar

Nem litoral, nem São Paulo: conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar

Os recursos disponíveis são resultado de movimentações financeiras que não foram totalmente liquidadas. Estão incluídos saldos de contas correntes ou poupanças encerradas, sobras de cooperativas de crédito e cotas de consórcios já finalizados. O sistema também permite consultar valores de pessoas falecidas, que podem ser solicitados por herdeiros ou representantes legais.

Embora não haja prazo imediato para consulta, os valores não ficam disponíveis indefinidamente. Pela legislação, recursos não reclamados por longo período podem ser incorporados ao Tesouro Nacional. Por isso, a recomendação é verificar o sistema para evitar a perda do direito ao resgate.

Como consultar e sacar

A consulta é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Banco Central. O interessado precisa informar CPF e data de nascimento. Caso haja valor disponível, será necessário fazer login no portal Gov.br com nível prata ou ouro.

Após a solicitação, o dinheiro pode ser devolvido diretamente via Pix, geralmente em poucos dias úteis, dependendo da instituição financeira. Quem não utiliza Pix deve entrar em contato com o banco indicado para combinar outra forma de recebimento.

O Banco Central reforça que não envia links nem solicita dados pessoais por telefone ou mensagens, e orienta o uso apenas do site oficial para evitar golpes.

Tags:

Brasil Dinheiro Banco Central

Mais recentes

Imagem - 13° para aposentados e pensionistas do INSS: veja como consultar valores

13° para aposentados e pensionistas do INSS: veja como consultar valores
Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 1,5 mil vagas imediatas e salários de até R$ 9 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de 1,5 mil vagas imediatas e salários de até R$ 9 mil
Imagem - Trabalho perigoso pode antecipar aposentadoria para 15 anos; veja quem tem direito

Trabalho perigoso pode antecipar aposentadoria para 15 anos; veja quem tem direito