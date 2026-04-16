ECONOMIA

Dinheiro esquecido no BC: R$ 10,5 bilhões estão disponíveis; veja como consultar e sacar

Sistema do Banco Central concentra valores de contas antigas e cobranças indevidas; maioria tem pouco a receber, mas há quantias maiores

Maiara Baloni

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:55

Ao todo, R$ 10,5 bilhões estão parados no Sistema de Valores a Receber (SVR), aguardando pedidos de resgate. Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O balanço mais recente do Banco Central indica que uma cifra bilionária continua à espera de seus donos em instituições financeiras de todo o país. Ao todo, R$ 10,5 bilhões estão parados no Sistema de Valores a Receber (SVR), aguardando solicitação de resgate. Os dados, referentes a fevereiro de 2026, mostram que o montante se divide entre pessoas físicas e empresas, com valores originados de contas encerradas e cobranças indevidas.



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Do total disponível, a maior parte pertence aos cidadãos: são R$ 7,8 bilhões destinados a pessoas físicas. Outros R$ 2,22 bilhões estão vinculados a contas de empresas. Apesar do volume elevado, o Banco Central destaca que a maioria dos valores é pequena. Segundo as estatísticas, 63% dos beneficiários têm até R$ 10 para receber, enquanto apenas 2% têm direito a quantias superiores a R$ 1 mil.



De onde vêm os valores

Os recursos disponíveis são resultado de movimentações financeiras que não foram totalmente liquidadas. Estão incluídos saldos de contas correntes ou poupanças encerradas, sobras de cooperativas de crédito e cotas de consórcios já finalizados. O sistema também permite consultar valores de pessoas falecidas, que podem ser solicitados por herdeiros ou representantes legais.



Embora não haja prazo imediato para consulta, os valores não ficam disponíveis indefinidamente. Pela legislação, recursos não reclamados por longo período podem ser incorporados ao Tesouro Nacional. Por isso, a recomendação é verificar o sistema para evitar a perda do direito ao resgate.



Como consultar e sacar

A consulta é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Banco Central. O interessado precisa informar CPF e data de nascimento. Caso haja valor disponível, será necessário fazer login no portal Gov.br com nível prata ou ouro.



Após a solicitação, o dinheiro pode ser devolvido diretamente via Pix, geralmente em poucos dias úteis, dependendo da instituição financeira. Quem não utiliza Pix deve entrar em contato com o banco indicado para combinar outra forma de recebimento.

