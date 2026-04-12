ECONOMIA

Nem litoral, nem São Paulo: conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar

Com o maior PIB per capita do país e planejamento urbano que prioriza o verde, cidade no coração do Brasil desbanca metrópoles tradicionais e se consolida como polo de prosperidade e qualidade de vida

Maiara Baloni

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08:00

Conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar Crédito: CANVAS

Enquanto os olhos de muitos brasileiros buscam o litoral para definir bem-estar, os números apontam para o centro do mapa. Brasília é a capital que detém o maior PIB per capita do país e, recentemente, conquistou o 3º lugar no ranking de capitais do Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2024).

O segredo dessa performance não está apenas nos gabinetes. A capital federal combina uma economia de serviços de alta remuneração com um projeto que oferece o que grandes metrópoles perderam: espaço e respiro. Segundo dados do IBGE, a produção de riqueza por habitante na cidade ultrapassa os R$ 130 mil anuais, isolando-a no topo da pirâmide financeira nacional.

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Onde o dinheiro se concentra: a vida à beira do lago

Essa concentração de renda tem endereços bem definidos que funcionam como o coração econômico da região. O Lago Sul e o Lago Norte, localizados estrategicamente às margens do Lago Paranoá, são os principais expoentes dessa riqueza. O Lago Sul, especificamente, é constantemente apontado por estudos da FGV Social como o bairro de maior renda média do Brasil.

Nessas áreas, o estilo de vida é moldado pela proximidade com a água e pela baixa densidade demográfica. A valorização imobiliária nessas regiões reflete não apenas o poder aquisitivo, mas a busca por um modelo de moradia que une a segurança de uma área urbana ao lazer náutico e contemplativo oferecido pelo espelho d'água artificial da cidade.

Um projeto urbanístico desenhado para o verde

Brasília foi projetada para não ser uma metrópole sufocante. O planejamento original de Lúcio Costa previu uma integração obrigatória entre a arquitetura modernista e a natureza. Hoje, a capital mantém um dos maiores índices de área verde por habitante do país. O Parque da Cidade Sarah Kubitschek é o símbolo desse cotidiano: com 420 hectares, ele é um dos maiores parques urbanos do mundo.

Além das áreas de lazer, a preservação ambiental é um pilar estrutural. O Jardim Botânico de Brasília destaca-se internacionalmente por ser o primeiro do mundo a preservar o Cerrado em seu estado natural. Para o morador, isso significa que a fauna e a flora nativas estão integradas ao perímetro urbano, um diferencial competitivo que tem atraído até nômades digitais em busca de produtividade e contato com o meio ambiente.

Roteiro além do óbvio: o que fazer na capital

Para quem visita ou decide morar, a cidade oferece experiências que vão muito além da Esplanada dos Ministérios. O pôr do sol na Ermida Dom Bosco ou no Pontão do Lago Sul é um dos rituais mais tradicionais, onde a arquitetura de Oscar Niemeyer encontra o espelho d'água. Para os entusiastas da natureza, a Água Mineral (Parque Nacional) oferece piscinas de águas cristalinas e trilhas em meio ao Cerrado preservado.

A vida cultural também se descentralizou. O centro da cidade abriga o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com amplos jardins e exposições interativas, enquanto a Torre de TV oferece uma vista panorâmica completa do Plano Piloto. A gastronomia é outro ponto forte, com polos gastronômicos que reúnem desde a culinária internacional de alto padrão até feiras tradicionais que celebram a mistura de sotaques que construiu a cidade.

O desafio de equilibrar os indicadores

Apesar dos títulos de liderança, a capital enfrenta o desafio de expandir esses benefícios para além do seu núcleo central. Indicadores de saneamento, educação e saúde reafirmam Brasília como um ponto fora da curva, mas o custo de vida elevado, a dependência do carro e a desigualdade entre Plano Piloto e regiões administrativas mostram que a capital ainda está em construção.