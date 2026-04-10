MUTIRÃO

INSS abre 13 mil vagas de perícia neste fim de semana; saiba como antecipar a sua

Força-tarefa acontece em 12 estados e inclui modalidade por telemedicina para reduzir filas; nova rodada já está confirmada para o final do mês

Maiara Baloni

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:42

Mutirão da perícia médica fará 13 mil atendimentos neste fim de semana Crédito: Agência Brasil

O governo federal mobiliza, neste sábado (11) e domingo (12), uma força-tarefa nacional para tentar dar vazão a espera por perícias médicas, um dos maiores gargalos da Previdência Social.

Com a meta de realizar mais de 13 mil atendimentos em 12 estados, o mutirão marca o início de uma estratégia contínua, com edições previstas a cada 15 dias.

FILA NACIONAL DO INSS 1 de 9

Segundo o Ministério da Previdência Social e o INSS, a iniciativa busca aliviar a pressão sobre benefícios por incapacidade e assistenciais (BPC/LOAS), combinando o exame presencial com a modalidade remota. A ação é tratada como uma medida emergencial para reduzir filas acumuladas, sem substituir o fluxo regular de perícias das agências.

Oferta concentrada de vagas

A mobilização está concentrada em unidades da federação que apresentam maior represamento de pedidos. De acordo com o governo, participam deste ciclo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, no Sudeste; Alagoas, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba, no Nordeste; além de Pará e Tocantins, na região Norte.

Em agências específicas, o volume de vagas impressiona. Na Bahia, a unidade da Rua Odilon Dórea, em Salvador, abriria cerca de 1.800 vagas.

No Tocantins, a capital Palmas centraliza a ação com previsão de mais de 700 atendimentos. No Rio, cidades como Resende e Angra dos Reis também operam com centenas de horários extras para tentar reduzir a espera que, em alguns polos, supera os 60 dias.

Como fazer o agendamento

Para participar, o órgão reforça que o segurado não deve comparecer à agência sem aviso prévio. A vaga deve ser garantida exclusivamente pelos canais oficiais: o portal ou aplicativo Meu INSS e a Central 135. Pelo telefone, que funciona de segunda a sábado até as 22h, é possível consultar a disponibilidade de antecipação para as datas de mutirão.

Pelo aplicativo, o usuário pode acessar a opção "Agendamentos/Perícias" para verificar se o sistema oferece datas para o sábado ou domingo na sua região. Quem já possui uma perícia agendada para os próximos meses pode tentar o remanejamento para este fim de semana, aproveitando as vagas extras abertas para a força-tarefa.

A flexibilidade da Perícia Conectada

Além das portas abertas, o Ministério da Previdência aposta na Perícia Conectada. O modelo utiliza videoconferências para que o médico avalie o cidadão à distância, eliminando barreiras geográficas. É uma ferramenta estratégica para atender municípios do interior onde não há peritos fixos, acelerando concessões de BPC e auxílios-doença.

O segurado pode ser atendido em uma sala equipada na própria agência ou, dependendo da convocação, diretamente de sua casa. Para que o processo ocorra, é fundamental que laudos, receitas e exames tenham sido anexados previamente ao portal Meu INSS, servindo de base para a análise do perito durante a chamada de vídeo.

Calendário quinzenal e orientações

Para quem não conseguir horário nesta rodada, o governo informou que os mutirões serão quinzenais, com a próxima janela confirmada para os dias 25 e 26 de abril. A regularidade das ações visa criar um fluxo mais previsível, permitindo que o cidadão organize seu prontuário médico enquanto monitora a abertura de novas vagas nos canais digitais.