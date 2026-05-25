Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre processo seletivo com 219 vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para a cidade de Abreu e Lima, no Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:35

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná
Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná Crédito: Freepik

A Prefeitura de Abreu e Lima, em Pernambuco, abriu seleção pública simplificada para contratação temporária de profissionais da área da saúde. O processo seletivo oferece vagas para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 8 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de junho, exclusivamente pela internet.

Entre os cargos disponíveis estão médico anestesista, médico psiquiatra infantil, médico pediatra plantonista, biomédico, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, maqueiro plantonista, flebotomista, técnico em radiologia, musicoterapeuta, arte educador e condutor socorrista do Samu.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Os salários variam conforme a função e a carga horária. O maior vencimento é para o cargo de médico anestesista, com remuneração de R$ 8 mil para jornada de 20 horas semanais. Já os cargos de nível técnico e médio oferecem salários a partir de R$ 1.621.

O edital também prevê vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), conforme atualização divulgada em errata publicada pela gestão municipal.

Leia mais

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com vagas imediatas e salário de até R$ 8,8

Tribunal de Justiça abre concurso público com vagas imediatas e salário de até R$ 8,8

Imagem - Prefeitura abre concurso público com vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 14 mil

Prefeitura abre concurso público com vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 14 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 21 mil

Prefeitura anuncia concurso público com vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 21 mil

De acordo com o cronograma oficial, as inscrições estarão abertas entre os dias 20 de maio e 2 de junho, por meio do site da seleção pública da Prefeitura de Abreu e Lima. A relação preliminar de inscritos será divulgada em 5 de junho.

A seleção contará com etapa de avaliação entre os dias 8 e 17 de junho. O resultado preliminar está previsto para 19 de junho, enquanto o resultado final deve ser divulgado em 1º de julho, após período para recursos.

Tags:

Concurso Público

Mais recentes

Imagem - SENAI CIMATEC abre inscrições para Vestibular 2026.2 com vagas em Engenharias, Arquitetura e curso EAD em IA

SENAI CIMATEC abre inscrições para Vestibular 2026.2 com vagas em Engenharias, Arquitetura e curso EAD em IA
Imagem - Bracell abre vagas de emprego na Bahia

Bracell abre vagas de emprego na Bahia
Imagem - São João e Copa do Mundo aquecem economia baiana

São João e Copa do Mundo aquecem economia baiana