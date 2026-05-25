EMPREGO

Prefeitura abre processo seletivo com 219 vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para a cidade de Abreu e Lima, no Pernambuco

Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:35

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná Crédito: Freepik

A Prefeitura de Abreu e Lima, em Pernambuco, abriu seleção pública simplificada para contratação temporária de profissionais da área da saúde. O processo seletivo oferece vagas para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 8 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de junho, exclusivamente pela internet.

Entre os cargos disponíveis estão médico anestesista, médico psiquiatra infantil, médico pediatra plantonista, biomédico, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, maqueiro plantonista, flebotomista, técnico em radiologia, musicoterapeuta, arte educador e condutor socorrista do Samu.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Os salários variam conforme a função e a carga horária. O maior vencimento é para o cargo de médico anestesista, com remuneração de R$ 8 mil para jornada de 20 horas semanais. Já os cargos de nível técnico e médio oferecem salários a partir de R$ 1.621.

O edital também prevê vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), conforme atualização divulgada em errata publicada pela gestão municipal.

De acordo com o cronograma oficial, as inscrições estarão abertas entre os dias 20 de maio e 2 de junho, por meio do site da seleção pública da Prefeitura de Abreu e Lima. A relação preliminar de inscritos será divulgada em 5 de junho.