EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bracell abre vagas de emprego na Bahia

Oportunidades contemplam áreas estratégicas e operacionais da empresa nas cidades de Alagoinhas e Camaçari

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:17

As vagas disponíveis contemplam diferentes perfis profissionais e áreas estratégicas da companhia nas cidades de Alagoinhas e Camaçari Crédito: DIVULGAÇÃO

A Bracell está com novas oportunidades de emprego abertas na Bahia, reforçando sua atuação como uma marca empregadora comprometida com o desenvolvimento de talentos, diversidade e geração de oportunidades nas regiões onde atua. As vagas disponíveis contemplam diferentes perfis profissionais e áreas estratégicas da companhia nas cidades de Alagoinhas e Camaçari.

Entre as oportunidades estão as vagas para analista de melhoria contínua pleno, em Alagoinhas e Camaçari; comprador (a) sênior, em Alagoinhas; analista de planejamento florestal JR (vaga temporário), também em Alagoinhas; além da vaga de auxiliar de serviços gerais, que é uma oportunidade afirmativa para Pessoas com Deficiência (PCD) em Alagoinhas.

Eduardo Penhalosa, gerente de Recursos Humanos da Bracell Bahia, destaca que a companhia busca profissionais alinhados aos seus valores de excelência, trabalho em equipe, respeito, integridade e sustentabilidade, oferecendo um ambiente que estimula o crescimento profissional, o aprendizado contínuo e o protagonismo das equipes. “Com foco na valorização de pessoas e no fortalecimento de carreiras de longo prazo, a Bracell aposta em iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano e profissional de seus colaboradores. A companhia busca profissionais alinhados à sua cultura organizacional e comprometidos com crescimento contínuo, oferecendo um ambiente de trabalho inclusivo, seguro e colaborativo”, destaca.

Os interessados nas vagas podem obter mais informações acessando o site www.bracell.com.br e clicando na aba “Carreiras e Pessoas” e, em seguida, em “vagas abertas”.

Benefícios

Os profissionais contratados contarão com remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, transporte fretado, alimentação na unidade, vale-alimentação, auxílio-escola para dependentes elegíveis, prêmio de férias e seguro de vida em grupo.

Como parte da estratégia de valorização e desenvolvimento de pessoas, a empresa também disponibiliza participação no Programa de Participação nos Resultados (PPR) da Bracell e capacitação por meio do Bracell Learning Institute (BLI), localizado no Polo Industrial de Camaçari. A iniciativa também contribui para a valorização da mão de obra local e para a formação de profissionais alinhados às demandas do setor industrial.

“O BLI fortalece a estratégia da Bracell de investir na capacitação e no desenvolvimento contínuo de seus colaboradores na Bahia e em Pernambuco. Com estrutura moderna e capacidade para atender cerca de 280 pessoas simultaneamente, o espaço oferece cursos, treinamentos e trilhas de aprendizagem voltadas ao fortalecimento de competências e à ampliação de oportunidades de crescimento profissional”, completa Penhalosa.

Bancos de talentos

A Bracell também mantém iniciativas permanentes voltadas à atração de talentos para a área florestal e segue com inscrições abertas para bancos de talentos destinados a mulheres nas áreas de operação e manutenção, além de pessoas com deficiência. Os interessados podem realizar o cadastro pelo site https://www.bracell.com/carreiras/, na seção “Carreiras e Pessoas”, acessando a opção “Banco de Talentos”. Embora o cadastro não represente contratação imediata, ele permite que a companhia conheça os perfis profissionais para futuras oportunidades.