EMPREGOS E SOLUÇÕES

SENAI CIMATEC abre inscrições para Vestibular 2026.2 com vagas em Engenharias, Arquitetura e curso EAD em IA

Instituição referência nacional em tecnologia e inovação oferece oportunidades presenciais e a distância, com formação conectada ao mercado e à indústria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:26

O Senai Cimatec é uma das principais instituições de ensino superior do país voltadas à inovação e tecnologia Crédito: DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o Vestibular Tradicional 2026.2 da Universidade SENAI CIMATEC. A seleção oferece cursos presenciais e EAD em áreas estratégicas e de alta demanda no mercado. As inscrições seguem até 30 de junho, pelo site https://encurtador.com.br/keqE, e a prova será realizada, presencialmente, em 12 de julho.

Reconhecida como uma das principais instituições de ensino superior do país voltadas à inovação e tecnologia, a instituição disponibiliza 68 vagas para os cursos presenciais de Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica, além de Arquitetura e Urbanismo e do bacharelado EAD em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

“A formação no SENAI CIMATEC une excelência acadêmica, infraestrutura de ponta e vivências práticas voltadas a desafios reais. Com participação em projetos de P&D, estágios e experiências em ambientes de produção, o estudante desenvolve competências técnicas e socioemocionais alinhadas às demandas da economia atual”, destaca o pró-reitor da Universidade, Rafael Araujo.

Para o curso EAD de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além do ingresso pelo vestibular tradicional, o candidato também pode optar pela seleção via ENEM ou Histórico Escolar. Nesta modalidade, o prazo de inscrição é ampliado, seguindo até 23 de julho, no site: https://encurtador.com.br/dKui

Cursos presenciais:

* Arquitetura e Urbanismo: 25 vagas

* Engenharia da Computação: 7 vagas

* Engenharia Mecânica: 20 vagas

Curso EAD:

Ciência de Dados e Inteligência Artificial: 16 vagas (Apenas para o Polo Salvador)