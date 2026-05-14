OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 21 mil

Certame é da Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:25

Concurso público Crédito: Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, anunciou um concurso público com 34 vagas, além de cadastro reserva, e salários de até R$ 21 mil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O edital foi publicado na quarta-feira (13). A banca organizadora é a Fundação FAFIPA.

Há vagas para áreas da administração pública, contemplando cargos de nível fundamental, médio, técnico, magistério e superior. Entre os cargos disponíveis estão: motorista, agente administrativo, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, técnico em segurança do trabalho, professor, enfermeiro, farmacêutico, engenheiros, contador, médico da família, psicólogo, assistente social e procurador do município.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

A taxa de inscrição será de R$ 90 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e técnico e R$ 130 para cargos de magistério e nível superior. As inscrições devem ser feitas de forma online, pelo site da Fundação FAFIPA. Pessoas em situação de hipossuficiência, doadores de sangue, doadores de medula óssea e mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, conforme previsto na legislação municipal.

O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que os horários das provas não coincidam. O concurso público contará com etapas objetivas, discursivas e, dependendo do cargo, prova prática, prova didática, avaliação de títulos e curso de formação.