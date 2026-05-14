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Prefeitura anuncia concurso público com vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 21 mil

Certame é da Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:25

Concurso público
Concurso público Crédito: Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, anunciou um concurso público com 34 vagas, além de cadastro reserva, e salários de até R$ 21 mil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O edital foi publicado na quarta-feira (13). A banca organizadora é a Fundação FAFIPA.

Há vagas para áreas da administração pública, contemplando cargos de nível fundamental, médio, técnico, magistério e superior. Entre os cargos disponíveis estão: motorista, agente administrativo, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, técnico em segurança do trabalho, professor, enfermeiro, farmacêutico, engenheiros, contador, médico da família, psicólogo, assistente social e procurador do município.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

A taxa de inscrição será de R$ 90 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e técnico e R$ 130 para cargos de magistério e nível superior. As inscrições devem ser feitas de forma online, pelo site da Fundação FAFIPA. Pessoas em situação de hipossuficiência, doadores de sangue, doadores de medula óssea e mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, conforme previsto na legislação municipal.

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O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que os horários das provas não coincidam. O concurso público contará com etapas objetivas, discursivas e, dependendo do cargo, prova prática, prova didática, avaliação de títulos e curso de formação.

Os salários podem chegar a R$ 21.622,38, dependendo do cargo. A homologação final dos resultados tem previsão inicial para ocorrer no dia 14 de outubro de 2026.

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